Via a déclaré que son train serait accessible. Ce n’était pas le cas. Donc Ont. femme, les grands-parents ont annulé le voyage

Depuis un an, Brittany Prudhomme avait prévu de voyager cet été en train avec ses grands-parents, Hazel et Ken Luce, d’Ingersoll, en Ontario, à Miramichi, au Nouveau-Brunswick, pour rendre visite à de la famille.

Le couple utilise des marchettes, alors Prudhomme avait appelé Via à l’avance pour s’assurer que le train était accessible. Malgré les assurances du chemin de fer, ce n’était pas le cas.

“J’avais appelé et je me suis assuré que tout était accessible, j’ai parlé de salles de bain accessibles, je me suis assuré que nous avions des fauteuils roulants lorsque nous sommes arrivés dans certains des plus grands endroits”, a déclaré Prudhomme, 27 ans, de Thamesford, en Ontario.

“Nous sommes arrivés là, nous attendions et le train est arrivé et il y avait environ cinq marches raides.”

Hazel, 85 ans, et Ken, 88 ans, de Hanover, en Ontario, ne peuvent pas gravir un certain nombre de marches.

Savoir que nous ne sommes toujours pas un pays accessible me dérange énormément, – Brittany Prudhomme de Thamesford, Ont.

“J’ai demandé, ‘Comment allons-nous?'”, a déclaré Prudhomme. “Ils ont dit:” Nous n’avons rien pour vous, les gars, à monter dans le train. “”

La page du site Web de Via Rail pour Ingersoll est également quelque peu floue, en particulier pour les personnes qui ne prennent pas régulièrement le train. Il indique que la plate-forme est accessible en fauteuil roulant, mais poursuit en disant qu’il n’y a pas d’ascenseur pour fauteuil roulant.

La gare Via à Ingersoll, Ont., point de départ du voyage prévu à Miramichi, NB, pour Brittany Prudhomme et ses grands-parents. (Soumis par Tim Lobzun)

Lorsque Prudhomme a réalisé que ses grands-parents ne monteraient pas à bord du train, Via Rail a accepté d’appeler le trio en taxi dans l’espoir de les amener à la gare Union de Toronto à temps pour la prochaine étape de leur voyage.

Ils ont dit que le taxi serait accessible.

“Le taxi qui est arrivé était une petite voiture Toyota et il n’y avait aucun moyen d’y entrer.”

C’est alors que Prudhomme a déclaré qu’ils avaient décidé de mettre fin à un voyage qu’ils planifiaient depuis plus d’un an.

“Ils étaient extrêmement bouleversés”, a déclaré Prudhomme à propos de ses grands-parents.

“Savoir que nous ne sommes toujours pas un pays accessible est extrêmement dérangeant pour moi. Et dire simplement qu’ils ne peuvent pas voyager parce que ce n’est pas accessible. C’est super décevant et bouleversant.”

Prudhomme, une aide-éducatrice qui travaille avec des enfants handicapés, se dit déçue des problèmes d’accessibilité de Via. (Soumis par Brittany Prudhomme)

Réponse de VIA Rail

Via Rail a entièrement remboursé la famille et, dans une déclaration envoyée par courrier électronique à CBC News, la société a déclaré qu’elle regrettait d’avoir entendu parler de la situation.

« Via Rail Canada (Via Rail) est fière d’être la première société d’État à déposer son plan d’accessibilité 2022-2025 auprès du gouvernement du Canada », lit-on dans le communiqué. “La société est déterminée à être le mode de transport national et interurbain le plus accessible au Canada et est motivée par l’idée qu’il est temps de créer une expérience de voyage sans obstacle, de la réservation à la destination.”

Via a déclaré avoir également réuni un comité consultatif sur l’accessibilité universelle, composé de “divers groupes qui défendent les droits des personnes handicapées et qui jouera un rôle déterminant dans la planification des futurs projets d’accessibilité de Via Rail”.

Prudhomme avec ses grands-parents à la gare d’Ingersoll Via Rail avant de réaliser que le train n’était pas accessible. (Soumis par Brittany Prudhomme)

Cela devrait être une nouvelle encourageante pour Jeff Preston, un défenseur des droits des personnes handicapées à London, en Ontario, qui enseigne également les études sur les personnes handicapées à l’Université Western.

“D’après mon expérience, le train est le plus accessible lorsque vous voyagez entre les grandes villes.”

“Cependant, il y a pas mal d’arrêts le long du trajet Windsor-Montréal qui sont inaccessibles, soit parce que le quai lui-même n’est pas accessible aux fauteuils roulants, soit parce que la gare ne dispose pas de la plate-forme élévatrice nécessaire pour passer du wagon au quai”, a-t-il déclaré. a dit.

“Comme de nombreux services, on a parfois l’impression que Via approche les passagers handicapés de manière réactive, comme s’il s’agissait d’un service pour les personnes non handicapées qui a été modernisé plutôt que de considérer l’accessibilité comme une partie intrinsèque ou essentielle de leur modèle de service.”

Quant au voyage en famille à Miramichi, Prudhomme n’est pas sûr qu’ils réserveront à nouveau.

“Cela dépend vraiment de l’état de santé de mes grands-parents”, a-t-elle déclaré.

“Ils en étaient à un point où cela aurait pu être leur dernier voyage au Nouveau-Brunswick, et cela leur a été enlevé.”