Vi refuse le rapport sur l’acquisition par une entreprise de télécommunications américaine ; le titre plonge de 8%

La société de télécommunications Vodafone-Idea Ltd a démenti lundi les informations selon lesquelles elle serait prochainement rachetée par le géant américain des télécommunications. Cette déclaration intervient après que plusieurs reportages du week-end ont déclaré que les majors américaines des télécommunications, Verizon, Amazon et Starlink, étaient en course pour acquérir la société de télécommunications criblée de dettes.

« Il s’agit d’un article d’actualité intitulé « Vodafone Idea sera bientôt racheté par un géant américain des télécommunications ? Verizon, Amazon ou Starlink dans la course », qui circule dans les médias électroniques et sociaux. Nous souhaitons soumettre que ledit article d’actualité est incorrect. La société n’est en discussion avec aucune des parties citées », a indiqué la société de télécommunications dans un document déposé en bourse.

Le 16 septembre, Vodafone Idea a remboursé 1 701 crores ₹ au ministère des Télécommunications à titre de versement aux enchères du spectre 2022. La société de télécommunications a acheté des bandes de fréquences 5G de 3 300 MHz et 26 GHz d’une valeur de 18 799 crores ₹. «Nous souhaitons informer que la société a effectué aujourd’hui, c’est-à-dire le 16 septembre 2023, le paiement requis de 1 701 crores ₹ au ministère des Télécommunications du gouvernement indien, pour le versement des enchères du spectre 2022, conformément aux termes de l’avis d’invitation à candidatures daté du 16 septembre 2023. 15ème juin 2022 », selon l’entreprise de télécommunications.

Suite à cela, le cours de l’action de la société a bondi de 5,7 % pour atteindre un sommet sur 52 semaines à 12,40 ₹. Cependant, le titre a rapidement plongé de 7,8 % pour atteindre un plus bas intrajournalier de 10,81 ₹. Le script a clôturé en baisse de 6,82 % à 10,93 ₹. À l’heure actuelle, le cours de l’action de la société de télécommunications criblée de dettes se négocie 11,8 % en dessous du sommet de 12,40 ₹ sur 52 semaines.

Les actions de Vodafone Idea se négocient à 91,7 % au-dessus du plus bas de 52 semaines de 5,7 ₹, que la société a touché le 31 mars de cette année. Au cours de la séance, la capitalisation boursière de la société s’élevait à 53 206,9 crores ₹, avec plus de 959,17 lakh échangeant des mains sur l’ESB, contre une moyenne sur deux semaines de 887,46 lakh d’actions.

Au cours du trimestre d’avril à juin de l’exercice 24, la perte consolidée de la société s’est élargie à 7 840 crores ₹ d’un trimestre à l’autre, contre 6 418,9 crores ₹ au cours du trimestre de janvier à mars de l’exercice 24 en raison de la perte de base d’abonnés. Le chiffre d’affaires opérationnel de la société sur une base trimestrielle a augmenté de 1,2 % à 10 655,5 crores ₹ au cours du trimestre de juin, contre 10 531,9 crores ₹ au cours du trimestre de janvier à mars de l’exercice 23. L’EBITDA de la société (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) s’est élevé à 4 157 crores ₹ au cours du trimestre sous revue, contre 4 210,3 crores ₹ au cours du trimestre de mars de l’exercice 23.