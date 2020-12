Vi (anciennement Vodafone Idea) a commencé à offrir 50 Go de données haut débit supplémentaires à certains de ses clients avec le plan de recharge prépayé Rs 1 499. Avec l’attribution de données supplémentaires, le plan prépayé Rs 1,4999 Vi obtient un total de 74 Go de données. La recharge est normalement fournie avec 24 Go de données, ainsi que des appels vocaux illimités et 3600 messages SMS pendant 365 jours. Les données prépayées de Rs 1 499 Vi offrent également aux acheteurs l’accès à Vi Movies et à l’application Vi TV qui propose une collection de séries Web originales, d’émissions de télévision, de films et de chaînes de télévision en direct.

Maintenant, Vi n’offre que les 50 Go de données supplémentaires pour sélectionner les utilisateurs avec le plan prépayé Rs 1499. Le développement a été signalé pour la première fois par OnlyTech, qui a déclaré que les données supplémentaires étaient offertes via l’application Vi, bien que dans certains cas, le fournisseur de télécommunications informe également les clients de la nouvelle offre par SMS. Les 50 Go de données supplémentaires étendent les données de 24 Go déjà en place du plan Rs 1499 à 74 Go, ainsi que les appels vocaux locaux / nationaux illimités et 3600 messages SMS avec une validité de 365 jours. Chez News18, nous avons pu vérifier la réclamation de manière indépendante en accédant à l’application Vi sur Android et en trouvant le plan Rs 1499 avec 50 Go de données supplémentaires dans la section recommandée.

Cependant, quelques utilisateurs de Twitter ont déclaré qu’en dépit de l’alerte SMS et de l’offre de 50 Go supplémentaires sur l’application, ils n’avaient pas obtenu les 50 Go de données supplémentaires lors de la recharge de leur mobile.

La semaine dernière, Vi a déclaré qu’elle avait commencé à utiliser le spectre 3G pour les services 4G à Mumbai et a affirmé que les clients de la ville métropolitaine bénéficieraient d’une vitesse de données plus élevée avec le recadrage du spectre.