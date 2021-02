Vi (anciennement Vodafone Idea) a commencé à étendre son service VoWiFi ou WiFi Calling à plus de cercles, notamment le Gujarat et Mumbai. Dans un tweet, la société de télécommunications confirme que les clients disposant de modèles de smartphones tels que Redmi Note 7 Pro, Redmi 8A Dual, Oneplus Nord, Oneplus 8T, Oneplus 8 et Oneplus 8 Pro peuvent profiter du service VoWiFi qui permet aux utilisateurs de passer des appels sur un haut débit connexion (lorsque vous êtes connecté à Internet via Wi-Fi). Vi avait introduit pour la première fois les appels WiFi en Inde en décembre 2020 dans Goa et dans certaines régions du Maharastra. Il est également disponible pour les utilisateurs de Kolkata.

Les clients Vi avec les smartphones Redmi 9, Redmi 9 Power, Redmi 9A, Redmi 9i, Redmi K20 Pro, Redmi Note 7, Redmi Note 8 Pro, Redmi Y3, Redmi 7A et Redmi 9 Prime dans le Gujarat, Mumbai, Goa et Kolkata peuvent profitez de la fonction d’appel WiFi. Les utilisateurs devront activer l’option manuellement en se dirigeant vers Paramètres. Pour rappeler les avantages, le service VoWiFi ou WiFi Calling permet aux clients de profiter d’appels vocaux de qualité HD avec un temps d’établissement des appels plus rapide. Il permet également aux clients de créer et de recevoir (à la fois nationaux et internationaux) via une connexion Wi-Fi. Cela aide généralement le client à passer des appels vocaux dans des zones à faible couverture réseau ou à faible signal mobile. En Inde, Airtel et Reliance Jio proposent ce service dans plusieurs cercles.

Vi explique également que le service VoWiFi permet aux clients de toujours rester en ligne avec des données 4G ininterrompues, même pendant les appels vocaux. Les utilisateurs doivent s’assurer qu’ils utilisent une carte SIM Vi 4G et que le combiné est compatible VoWiFi. De plus, les utilisateurs doivent également maintenir à jour le système d’exploitation de leur téléphone. De plus, il n’y a aucun coût supplémentaire pour utiliser le service d’appel WiFi avec Vi. De même, la compagnie de télécommunications affirme qu’elle n’offre aucun forfait spécial et que les appels VoWiFi sont effectués indépendamment du plan de réseau.