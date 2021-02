Vi étend son service d’appels WiFi à Delhi, actuellement proposé sur certains smartphones

Vi (anciennement Vodafone Idea) a commencé à étendre son service VoWiFi ou WiFi Calling à Delhi. La société a confirmé à News18 que le service est actuellement disponible sur « certains combinés » dans la région sans en préciser les détails. Vi avait introduit pour la première fois les appels WiFi en Inde en décembre 2020 dans Goa et dans certaines régions du Maharashtra. Il a ensuite étendu l’installation aux utilisateurs de Calcutta, du Gujarat et de Mumbai.

Pour rappeler les avantages, le service VoWiFi ou WiFi Calling permet aux clients de profiter d’appels vocaux de qualité HD avec un temps d’établissement des appels plus rapide. Il permet également aux clients de créer et de recevoir (à la fois nationaux et internationaux) via une connexion Wi-Fi. Cela aide généralement le client à passer des appels vocaux dans des zones à faible couverture réseau ou à faible signal mobile. En Inde, Airtel et Reliance Jio proposent ce service dans plusieurs cercles.

Comme mentionné, Vi n’a pas clarifié les smartphones éligibles pour les appels WiFi à Delhi, bien que la société ait précédemment déclaré que le service était disponible sur les appareils OnePlus et Xiaomi. Ceux-ci incluent des appareils tels que Redmi Note 7 Pro, Redmi 8A Dual, Oneplus Nord, Oneplus 8T, Oneplus 8, Oneplus 8 Pro, Redmi 9, Redmi 9 Power, Redmi 9A, Redmi 9i, Redmi K20 Pro, Redmi Note 7, Redmi Note 8 Pro, Redmi Y3, Redmi 7A et Redmi 9 Prime.

La page Web dédiée aux appels WiFi de Vi explique que le service permet aux clients de toujours rester en ligne avec des données 4G ininterrompues, même pendant les appels vocaux. Les utilisateurs doivent s’assurer qu’ils utilisent une carte SIM Vi 4G et que le combiné est compatible VoWiFi. De plus, les utilisateurs doivent également maintenir à jour le système d’exploitation de leur téléphone. De plus, il n’y a pas de frais supplémentaires pour utiliser le service d’appel WiFi avec Vi. L’opérateur de télécommunications dit qu’il n’offre pas de forfaits spéciaux et que les appels VoWiFi se font quel que soit le plan de réseau.