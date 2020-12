L’opérateur de télécommunications Vi (anciennement Vodafone Idea) a déclaré samedi 26 décembre qu’il avait commencé à utiliser le spectre 3G pour les services 4G à Mumbai et a affirmé que les clients de la ville métropolitaine bénéficieraient d’une vitesse de données plus élevée avec le recadrage du spectre. Vi a 5 mégahertz de spectre dans la bande 2100 Mhz qui était utilisée pour les services 3G.

<< En complétant l'infrastructure 4G existante avec l'extension sur la couche 2100 MHz, des vitesses de données améliorées ont été améliorées, en plus d'une meilleure expérience de réseau intérieur pour les clients Vi à Mumbai. Nous demandons à tous les clients Vi 3G de se rendre au plus tôt dans le point de vente le plus proche pour passer à une carte SIM 4G, gratuite et commencez à profiter du plein potentiel de Vi GIGAnet 4G », a déclaré Rajendra Chourasia, directeur des opérations à Mumbai, Vodafone Idea dans un communiqué. Les Vi (Vodafone Idea) qui sont sur une connexion 3G peuvent obtenir une expérience 4G plus rapide lorsqu'ils utilisent un combiné 4G et une SIM 4G.

«Cette évolution qui fait suite au déploiement de 5 MHz sur la bande de fréquences de 2100 MHz signifie que les clients de Vi à Mumbai bénéficieront de vitesses de téléchargement et de téléversement plus élevées en plus d’une meilleure couverture intérieure. L’infrastructure 4G existante, accélérée avec la migration du spectre 3G à 4G, donne à Vi GIGAnet 4G le triple avantage d’une couverture plus large, de la qualité du réseau ainsi que d’une capacité de transport de trafic plus forte à Mumbai », indique le communiqué.

Vi a déclaré qu’il continuerait à fournir des services 2G à Mumbai.