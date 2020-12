Vi (anciennement Vodafone Idea) pourrait bientôt déployer les appels Wi-Fi, si l’on en croit un rapport récent. La fonctionnalité d’appel Wi-Fi serait limitée à certaines zones initialement après son déploiement supposé. Le rapport indique également que Vi teste les appels Wi-Fi depuis un certain temps maintenant. Selon un rapport de Telecom Talk, un responsable du support client de Vi a confirmé la prochaine fonction d’appel Wi-Fi tout en répondant à la requête d’un utilisateur sur le site de micro-blogging Twitter.

Le rapport indique que le responsable de Vi aurait envoyé un message privé à l’utilisateur, qui se trouvait être un lecteur de Telecom Talk. L’exécutif de Vi a déclaré à l’utilisateur que le service serait initialement applicable dans les cercles du Maharashtra, de Goa et de Kolkata, et qu’il serait lancé par étapes. Le message a également laissé entendre que le service est mis à disposition dès aujourd’hui dans les régions susmentionnées. Des rapports antérieurs suggèrent que Vi teste le service d’appel Wi-Fi depuis un certain temps maintenant. Il a également été rapporté que la société avait commencé à tester la nouvelle fonctionnalité aux côtés d’Airtel et de Reliance Jio, mais alors que les deux autres ont déjà mis en place des appels Wi-Fi, Vi n’a encore rien annoncé.

Les appels Wi-Fi permettront aux utilisateurs de passer aux appels Wi-Fi lorsqu’ils se trouvent dans une zone encombrée du réseau. Airtel et Jio ont tous deux des appels Wi-Fi depuis un certain temps maintenant. Alors qu’Airtel a déployé les appels Wi-Fi il y a environ un an en décembre 2019, Jio a lancé les appels Wi-Fi en janvier de cette année.