VFW va aider les anciens combattants de Maui touchés par les incendies | Actualités, Sports, Emplois

Les anciens combattants des guerres étrangères seront à Maui jusqu’à samedi pour aider les anciens combattants locaux touchés par les incendies de forêt du 8 août.

Les anciens combattants peuvent se rendre au VFW Post 3850 au 1136 Uluniu Road à Kihei pour récupérer les objets donnés, consulter un agent de service des anciens combattants, remplir des formulaires pour remplacer les dossiers perdus tels que les DD-214 et d’autres services. Le poste sera ouvert de 9h à 17h aujourd’hui, jeudi et vendredi et de 9h à midi samedi.

Le transport jusqu’au poste est disponible et les anciens combattants n’ont pas besoin d’être membres de la VFW pour recevoir de l’aide. Pour organiser le transport, appelez le (808) 463-5830.

Des membres de VFW de tout l’État, notamment le poste 3030 de Pahoa et des agents du département VFW d’Hawaï, sont également venus à Maui pendant une semaine en septembre pour offrir des services aux anciens combattants, notamment des articles essentiels. Le poste 3850 de Kihei a reçu des fournitures de tout le pays, notamment des vêtements, des couvertures, des fournitures scolaires, des produits alimentaires non périssables, des articles ménagers, du lait maternisé et des articles d’hygiène.

« Au fur et à mesure que nous déballons ces cartons, de plus en plus de livraisons arrivent et il nous en reste beaucoup plus en stock », Post 3850, le commandant Alton Sanders, qui s’occupe des dons envoyés à Maui, a déclaré dans un communiqué de presse de la VFW. « Tout le monde a été incroyablement généreux. »

La VFW a également fourni une aide financière aux anciens combattants et à leurs familles, selon qu’ils avaient perdu ou non leur maison, leur véhicule et/ou leurs biens personnels.

« De nombreux postes VFW à travers le pays ont donné de l’argent pour aider nos frères et sœurs de Maui », » a déclaré le commandant du département VFW de l’État d’Hawaï, Ron Schaedel, dans le communiqué de presse. « Nous avons distribué des milliers de dollars jusqu’à présent cette semaine et il y a encore plus à donner. Le soutien a été massif.

Les responsables de VFW ont également proposé leur aide pour remplacer les documents importants que les anciens combattants ont perdus dans l’incendie, ainsi que pour les demandes d’indemnisation en cas d’invalidité. Ben Fuata, ancien officier militaire et vice-commandant principal du département VFW d’Hawaï, a déclaré qu’il avait pu aider plus de 20 anciens combattants à démarrer une nouvelle réclamation, à assurer le suivi des réclamations existantes ou à augmenter leur taux d’invalidité.

« Des centaines d’anciens combattants ont été touchés et déplacés par les incendies » dit Schaedel. « Peu importe tout ce que nous faisons cette semaine, il reste encore beaucoup à faire. Notre espoir est de faire passer le message et d’aider tout le monde que nous pouvons.

Pour plus d’informations sur la visite du VFW à Maui cette semaine, ou pour entrer en contact avec un officier de service vétéran, appelez le (808) 463-5830, (808) 446-5295 ou (808) 741-1936.