VFW met en garde Tommy Tuberville contre le blocage des promotions

Le sénateur républicain Tommy Tuberville de l’Alabama fait face à une condamnation croissante pour son « emprise » sur les promotions et les nominations militaires, qui, selon un groupe d’anciens combattants, créerait un « dangereux précédent » en utilisant les militaires américains comme des pions politiques.

Les Vétérans des Guerres Étrangères des États-Unis (VFW), le plus grand et le plus ancien organisation de services aux anciens combattants dans ce pays qui compte plus de 1,5 million de membres, a envoyé lundi une lettre à Tuberville, l’appelant à « lever son emprise sur la promotion de routine des généraux militaires et des officiers généraux ».

Le commandant en chef de VFW, Duane Sarmiento, a également visé Tuberville, affirmant dans un communiqué que les actions du républicain « prendront des années à être corrigées ».

« La limite pour la VFW est simple : les conflits politiques doivent être traités par les politiciens, et non par les rangs de la force composée uniquement de volontaires », a déclaré Sarmiento. « L’emprise du sénateur Tuberville sur ces promotions de routine a des conséquences au sein des forces de service actif qui prendront des années à être corrigées. En envoyant cette lettre, la VFW fait entendre notre voix très clairement : ce n’est pas la façon dont le Congrès devrait mener ses affaires. «

Semaine d’actualités a contacté par e-mail lundi soir les représentants de Tuberville et de la VFW pour commentaires.

Le sénateur républicain Tommy Tuberville est photographié le 20 juillet 2023 à Washington, DC. Les vétérans des guerres étrangères des États-Unis ont déchiré Tuberville à cause de son « emprise » sur les promotions militaires : « Ce n’est pas la façon dont le Congrès devrait faire des affaires. »

Des critiques croissantes ont été adressées à Tuberville alors qu’il poursuit son blocage de promotions et de nominations au sein du ministère de la Défense (DoD) depuis plusieurs mois. Le républicain a précédemment déclaré que son opposition visait à protester contre la politique du Pentagone sur l’accès à l’avortement pour les militaires.

Tuberville a déclaré que la politique du Pentagone en matière d’avortement viole l’Amendement Hyde, qui interdit le financement fédéral de l’avortement, sauf dans les cas où la procédure sauverait la vie de la mère ou en cas d’inceste ou de viol.

Les actions de Tuberville ont été condamnées par les responsables du Pentagone et le président Joe Biden ainsi que par les collègues du sénateur au sein de la commission des services armés. La confirmation des nominations militaires nécessite un vote unanime de tous les membres du comité, ce qui donne à Tuberville un droit de veto. Les opposants au sénateur estiment qu’il met en danger la sécurité nationale et punit les familles des militaires en bloquant des centaines de promotions.

VFW avait un avertissement pour Tuberville dans la lettre adressée au sénateur, affirmant que la « retenue » du républicain sur les promotions militaires aurait « des conséquences de grande envergure », a écrit Ryan Gallucci, directeur exécutif du bureau de Washington de VFW.

« Je vous écris pour vous demander de lever votre emprise sur la promotion habituelle des généraux militaires et des officiers généraux américains », a déclaré Gallucci. « L’une des principales priorités de la VFW en matière de sécurité nationale est de préserver une force composée uniquement de volontaires. À une époque de défis de recrutement militaire, l’instabilité provoquée par cette prise aura des conséquences considérables pour les courageux Américains qui se portent volontaires pour servir dans l’armée d’aujourd’hui et pour ceux La VFW a appelé le Sénat à résoudre cette question plus tôt cet été et maintenant nous vous demandons directement de mettre fin à cette suspension avant de créer un précédent très dangereux consistant à nuire aux militaires américains comme levier dans les batailles politiques à Washington. «

Sarmiento a déclaré que lundi, l’armée, la marine et le corps des marines n’avaient pas de chefs de service confirmés, en plus de « centaines » d’autres promotions de routine qui ont également été bloquées en raison du refus de Tuberville d’autoriser les confirmations sans « bureaucratie inutile ». procédures. »