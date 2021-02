Le VfL Wolfsburg a remporté dimanche une victoire 3-0 à domicile contre Fribourg pour prendre la troisième place de la Bundesliga avec sa troisième victoire consécutive.

Les Wolves ont été cliniques en première mi-temps, marquant deux fois sur trois tirs cadrés, l’international américain John Anthony Brooks tirant dans le match d’ouverture après que Fribourg n’a pas réussi à dégager un corner à la 21e minute.

Le meilleur buteur de Wolfsburg, Wout Weghorst, a marqué son deuxième but six minutes avant la mi-temps avec un tir habile devant le gardien Florian Mueller pour son 13e but de la campagne.

L’attaquant néerlandais, dont les performances ont suscité l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, a touché le poteau au début de la seconde période après que Baptiste Santamaria de Fribourg eut également frappé les boiseries avec une tête.

Avec les visiteurs pressés de réduire le déficit, Wolfsburg a frappé à nouveau à la 86e par Yannick Gerhard pour tuer leurs espoirs.

Invaincu à domicile cette saison, Wolfsburg compte désormais 35 points en 19 matchs, trois derrière le RB Leipzig et 10 devant le Bayern Munich.