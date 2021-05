VF Corp, The Buckle, Palo Alto Networks et plus

Jetez un œil à certains des plus grands acteurs du pré-marché:

VF Corp (VFC) – La société derrière des marques de vêtements comme North Face, Timberland et Vans a affiché un trimestre mitigé, dépassant les estimations du chiffre d’affaires, mais affichant un bénéfice par action inférieur aux attentes. VF a déclaré que la majorité de sa chaîne d’approvisionnement était opérationnelle, bien qu’elle ait connu des retards de produit isolés. Les actions de VF ont chuté de 6% en pré-commercialisation.

The Buckle (BKE) – Les actions du détaillant d’accessoires ont bondi de 7,9% sur le pré-marché après avoir annoncé des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu pour son dernier trimestre. The Buckle a gagné 1,16 $ par action, comparativement à une estimation consensuelle de 43 cents par action, aidée par la réouverture de ses magasins.

Palo Alto Networks (PANW) – Palo Alto a annoncé un bénéfice trimestriel de 1,38 USD par action, dépassant les estimations de 10 cents par action. Les revenus de la société de cybersécurité ont également dépassé les prévisions de Wall Street. Palo Alto a relevé ses prévisions pour l’année entière dans un contexte d’augmentation des problèmes et des défis liés à la sécurité du travail à distance. Les actions de Palo Alto ont bondi de 5,7% en action de pré-commercialisation.

Deere (DE) – Deere a augmenté de 1,1% dans les échanges avant commercialisation après avoir battu les estimations sur les résultats supérieurs et inférieurs et relevé ses prévisions pour l’année entière. Deere a gagné 5,68 $ par action pour son deuxième trimestre fiscal, comparativement à une estimation consensuelle de 4,52 $ par action. Les revenus ont également dépassé les estimations, la reprise de l’économie mondiale stimulant la demande de matériel agricole et de construction.

Foot Locker (FL) – Les actions de Foot Locker ont progressé de 3,3% sur le marché avant la commercialisation après que le détaillant de chaussures et de vêtements a annoncé un bénéfice trimestriel de 1,96 $ par action. C’était bien au-dessus de l’estimation du consensus de 1,09 $ par action, les revenus dépassant également les prévisions et les ventes des magasins comparables augmentant de 80,3% mieux que prévu.

Deckers Outdoor (DECK) – Deckers a gagné 1,18 $ par action pour son quatrième trimestre fiscal, bien au-dessus de l’estimation consensuelle de 64 cents par action. Le fabricant de chaussures et de vêtements – qui compte UGG et Teva parmi ses marques – a également déclaré des revenus meilleurs que prévu, mais a publié des perspectives mitigées. Deckers a rallié 6% sur la pré-commercialisation.

Ross Stores (ROST) – Ross Stores a déclaré un bénéfice de 1,34 $ par action au premier trimestre, comparativement à une estimation consensuelle de 88 cents par action. Les revenus du détaillant à rabais ont été bien supérieurs aux prévisions. Les résultats ont été stimulés par les paiements de relance aux consommateurs et par une amélioration globale de l’environnement économique. Ross a également annoncé un nouveau programme de rachat d’actions de 1,5 milliard de dollars, et l’action a ajouté 1,4% dans les échanges avant la commercialisation.

Applied Materials (AMAT) – Applied Materials est venu à 12 cents par action au-dessus des estimations, avec un bénéfice trimestriel de 1,63 $ par action. Le fabricant d’équipements de fabrication de semi-conducteurs a également enregistré des revenus meilleurs que prévu. Applied Materials a également donné des prévisions optimistes pour l’année entière, les fabricants de puces tentant d’augmenter leur production face à une pénurie mondiale de puces. Applied Materials a ajouté 1,1% sur la pré-commercialisation.

Kansas City Southern (KSU) – L’opérateur ferroviaire devrait officiellement mettre fin aujourd’hui à son accord de fusion avec le Canadien Pacifique (CP), selon des personnes proches du dossier qui se sont entretenues avec le Wall Street Journal. Kansas City Southern acceptera plutôt une offre concurrente de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CNI) après que le Canadien Pacifique ait refusé d’augmenter sa soumission initiale.

Moderna (MRNA) – Le vaccin Covid-19 de Moderna a été officiellement approuvé par les régulateurs au Japon et en Corée du Sud. Le Japon a également approuvé le vaccin Covid-19 produit par AstraZeneca (AZN) et l’Université d’Oxford. Moderna a progressé de 1,5% sur la pré-commercialisation.

Carnival (CCL) – Carnival a déclaré que sa marque phare – ainsi que sa gamme Holland America – reprendraient les croisières en Alaska en juillet. Princess Cruises a fait une annonce similaire, après l’adoption d’une nouvelle législation par la Chambre et le Sénat. La loi renonce temporairement à la règle qui exigeait que les croisières en Alaska fassent escale au Canada. Les actions de Carnival ont progressé de 1,6% en pré-commercialisation.

Oatly (OTLY) – Oatly a grimpé de 5,9% en pré-commercialisation après la première session du fabricant de lait d’avoine à Wall Street. L’introduction en bourse d’Oatly était au prix de 17 $ par action, avec la première transaction à 22,12 $ et un prix de clôture jeudi de 20,20 $.