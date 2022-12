VF Corp. abaisse ses prévisions pour l’année entière et annonce que le PDG prend sa retraite

The North Face et propriétaire de Timberland VF Corporation lundi a abaissé ses attentes en matière de revenus et de bénéfices pour le second semestre de son exercice et a déclaré que son président-directeur général prenait sa retraite.

Le PDG Steve Rendle quitte son poste après près de six ans, avec effet immédiat, a annoncé la société dans un communiqué. communiqué de presse. Benno Dorer, qui siège au conseil d’administration de la société, occupera le poste de PDG par intérim pendant que la société recherche le remplaçant permanent de Rendle. Richard Carucci assurera la présidence par intérim du conseil d’administration.

Les actions de la société ont chuté de 7% en début de séance lundi.

VF Corp. a déclaré qu’il s’attend maintenant à ce que les revenus de l’année entière augmentent de 3% ou 4% par rapport à l’année précédente, en baisse par rapport à la croissance précédemment prévue de 5% ou 6%. Il estime que ses bénéfices annuels se situeront entre 2,00 $ et 2,20 $ par action, en baisse par rapport aux prévisions précédentes de 2,40 $ à 2,50 $, annoncées il y a quelques semaines.

VF Corp. a déclaré un bénéfice annuel de 3,18 $ par action l’an dernier.

C’est la deuxième fois en moins de deux mois que VF Corp. réduit ses prévisions. VF a attribué ses perspectives financières à la baisse à “une demande des consommateurs plus faible que prévu”, en particulier sur son marché nord-américain, qui a entraîné moins de ventes et plus d’annulations de commandes. Il a également cité le resserrement global des dépenses de consommation en raison de l’inflation et des perturbations liées à Covid en Chine.

Ces défis pourraient nuire à la rentabilité à court terme, a déclaré la société.