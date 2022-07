Veux parier? Au cours de la semaine dernière, les parieurs ont soutenu Manchester United pour remporter la Premier League

La nomination d’Erik ten Hag en tant que manager de Manchester United a soulagé de nombreux fans et supporters du club. Manchester United, qui a terminé la saison dernière en Premier League à la sixième place, voulait désespérément commencer la saison en cours sur une note prometteuse. Et jusqu’à présent, il semble qu’ils aient suffisamment réussi pour assurer un bon départ. Les Red Devils ont disputé trois matchs dans leur campagne de pré-saison jusqu’à présent et ils ont remporté les matchs à trois reprises. Le spectacle époustouflant de Manchester United ne s’est pas limité au terrain car il a également eu un impact sur le marché des paris.

Selon Betfair, Manchester United, avec 27% de tous les paris de la semaine dernière, reste l’un des favoris pour le titre de Premier League la saison prochaine. N’oublions pas le fait que Manchester City est toujours le favori de tous les bookmakers, c’est juste que l’équipe d’Erik ten Hag a obtenu le plus de paris depuis sa victoire contre Liverpool lors du match de pré-saison.

Manchester United a commencé sa campagne de pré-saison avec une victoire convaincante 4-0 sur Liverpool. Lors de leur prochaine rencontre, les garçons de Ten Hag ont remporté un confortable triomphe 4-1 contre Melbourne Victory. Lors de leur dernier match de pré-saison, Manchester United a surclassé ses rivaux de Premier League Crystal Palace 3-1.

Manchester United lancera sa Premier League lors de la prochaine saison contre Brighton et Hove Albion le 7 août.

Tottenham Hotspur, qui a remporté le titre de Premier League pour la dernière fois en 1961, a reçu le deuxième plus grand nombre de paris sportifs au cours de la dernière semaine pour devenir le champion d’Angleterre lors de la saison à venir. Tottenham a gagné 22,5% de tous les paris de la semaine dernière.

Tottenham, sous la direction de son manager Antonio Conte, a non seulement fait un travail formidable sur le marché des paris, mais a également réalisé un spectacle formidable sur le marché des transferts. Le club basé à Londres a jusqu’à présent enrôlé Yves Bissmouma, Ivan Perisic, Richarlison, Clement Lenglet et Djed Spence.

Les champions en titre Manchester City et les géants londoniens Chelsea sont les prochains avec chacun d’eux récoltant 11% des paris au cours de la dernière semaine.

Le finaliste de la saison dernière, Liverpool, n’a étonnamment reçu que 7,4% de tous les paris de la semaine dernière. Les hommes de Jurgen Klopp ont terminé la saison dernière à la deuxième place et à seulement un point de Manchester City. Au cours de la saison à venir, l’équipe basée dans le Merseyside disputera son premier match de Premier League contre Fulham le 6 août.

