Assis dans une voiture tenant sa carte montrant qu’il avait été vacciné, l’ancien numéro un mondial Murray a fièrement révélé qu’il avait « ce premier sentiment de jab » alors qu’il retroussait sa manche pour montrer un pansement sur son bras.

Dans l’une des approbations les plus médiatisées des vaccins Covid-19 parmi les stars du tennis masculin à ce jour, l’ancien vainqueur de Wimbledon et de l’US Open a également exhorté ses millions de fans des médias sociaux à suivre son exemple dans un message si catégorique qu’il a conduit certains à demander ce qui l’a poussé à le faire.

« Très reconnaissant d’avoir rejoint les millions de personnes qui ont reçu leur vaccin Covid-19 », a déclaré l’ancien challenger des leaders actuels du classement Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer.

« Un grand merci à tous les scientifiques et travailleurs clés qui nous ont aidés à naviguer au cours des 18 derniers mois. »

L’homme de 34 ans a ensuite évoqué son rôle de figure de proue du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), ajoutant que VaccinAid – l’appel de l’organisation visant à vacciner le monde – est vital.

« En tant qu’ambassadeur, je sais combien faire un don à une cause telle que [this] peut sauver des vies », il a dit. « Donc, s’il vous plaît, procurez-vous votre vaccin lorsqu’il vous est proposé et faites un don si vous le pouvez. »

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Andy Murray (@andymurray)

Nadal a été franc sur ce qu’il perçoit comme l’importance des vaccins, tandis que Djokovic a courtisé la controverse pour avoir dit qu’il espérait que le traitement ne deviendrait pas obligatoire et a été mis au pilori pour avoir organisé un tournoi au plus fort de la pandémie l’année dernière qui a entraîné une chaîne de tests positifs.

Les vaccins ont reçu une réponse mitigée ailleurs dans le monde du tennis, Naomi Osaka confirmant qu’elle en recevrait un dès qu’elle le pourrait et le concurrent russe Andrey Rublev exprimant sa préférence de ne pas le faire.

L’ancien champion de l’US Open Sloane Stephens a répondu par un « Oui camrade » au message de Murray, mais il y a eu une réaction moins convaincue de la part des autres lecteurs.

« Sérieusement, pourquoi penses-tu avoir besoin de ça ? » a demandé un. « Vous devez être si en forme que votre système immunitaire pourrait combattre un tel virus. »

Un autre a affirmé que Murray aurait pu devenir le dernier sportif de haut niveau à être contraint de participer à une campagne visant à convaincre les membres du public qui s’interrogent sur le fait d’être traité, répondant : « Combien vous paient-ils pour ce poste de vaccin ? »

« Annonce hashtag », a fustigé un sceptique, postant entre un barrage de fans espérant voir Murray lors de son tournoi à domicile de Wimbledon cet été.

Murray a été exclu de l’Open d’Australie au début de l’année après avoir contracté Covid-19.

« Ce serait très étrange de jouer à Wimbledon sans [crowds], « a-t-il déclaré, lorsqu’il a été interrogé sur la perspective que le tournoi de cette année se déroule sous de sévères restrictions.

« Pas seulement de pouvoir voir votre famille et tout ça, mais de ne pas les avoir là pour soutenir les matchs également.

«C’est l’époque dans laquelle nous vivons. Espérons que si nous continuons les vaccinations, il y aura une possibilité pour les membres potentiels de la famille et les amis qui ont été vaccinés de venir acheter des billets et de venir soutenir. Sinon, c’est ce qu’il devra être cette année.