L’Espagnol Sergio Busquets a riposté au Néerlandais Rafael Van der Vaart après que l’ancien joueur néerlandais a déclaré que cette équipe espagnole était « horrible ». L’ancien international néerlandais s’est exprimé sur la chaîne NOS et a déclaré que tout ce que l’équipe espagnole faisait était de passer le ballon d’un côté du terrain à l’autre. Van der Vaart a également déclaré qu’il espérait que les Pays-Bas joueraient contre l’Espagne. Les commentaires de Van der Vaart n’ont pas été favorables à l’équipe nationale espagnole et au vétéran Sergio Busquets, qui a riposté à l’ancien international néerlandais.

En conférence de presse, Busquets Raconté aux journalistes qu’il trouvait triste que l’ancien joueur de l’Ajax veuille être sous les projecteurs et puisse facilement le faire tomber avec les matchs joués par les deux équipes, mais il ne le ferait pas, en raison du respect qu’il a pour les Pays-Bas et Van der Vaart.

Busquets pourrait faire référence au match où l’Espagne a battu les Pays-Bas en finale de la Coupe du monde 2010. Busquets faisait partie de l’équipe gagnante et Van der Vaart faisait partie de l’équipe perdante. Dans le face-à-face, les deux équipes se sont affrontées 12 fois au total, les Pays-Bas ont gagné 6 fois et deux matches ont été nuls.

Outre Busquets, l’Atletico Madrid et le joueur espagnol Koke ont également riposté aux commentaires de Van der Vaart et ont directement fait référence à la finale de la Coupe du monde 2010 entre les deux équipes. Koke n’a pas hésité à évoquer le choc dans lequel Andres Iniesta a marqué le seul but en prolongation pour aider l’Espagne à remporter la Coupe du monde en Afrique du Sud.

Koke a dit Cadena Cope que l’ancien international néerlandais veut son moment de gloire et l’a. Ajoutant l’insulte à la blessure, Koke a déclaré qu’au camp d’entraînement en Espagne, ils avaient une photo d’Iniesta marquant le but vainqueur contre les Pays-Bas, avec Van der Vaart à ses côtés.

Lors de l’Euro 2020, l’Espagne a disputé deux matches et a fait match nul. Pour se qualifier pour les 16 derniers de l’Euro, l’Espagne doit battre la Slovaquie et réclamer trois points. L’équipe de Luis Enrique est troisième au classement avec deux points. La Pologne affrontera la Suède, leader de la table, et le choc sera également décisif. La Suède a quatre points, la Slovaquie en a trois, l’Espagne en a deux et la Pologne en a un. Si l’Espagne est capable de battre la Slovaquie, elle peut se hisser parmi les deux premiers. Cependant, si l’Espagne et la Slovaquie font match nul et que la Pologne parvient à remporter une victoire, l’Espagne sera éliminée de l’Euro.

L’équipe de Luis Enrique a raté des occasions après les occasions. Moreno a raté un penalty lors du choc contre la Pologne, ce qui aurait pu changer complètement la dynamique du jeu. Cependant, tout se résume à l’affrontement entre l’Espagne et la Slovaquie. Outre les trois points, la fierté de l’Espagne est également en jeu.

