Veto du Wisconsin : comment le gouverneur Tony Evers a fait pression sur les républicains

Cette semaine, le gouverneur démocrate du Wisconsin, Tony Evers, a apporté des changements clés au budget de l’État adopté par la législature contrôlée par les républicains, réduisant les réductions d’impôts du GOP et garantissant des augmentations du financement de l’éducation pour les 402 prochaines années. C’était une manœuvre stupéfiante qui fait suite à des années de batailles entre Evers et les législateurs du GOP. Et c’est celui qui met en évidence comment un chef d’État démocrate peut utiliser des pouvoirs exécutifs singuliers pour combattre une législature dominée par les républicains.

Evers a réussi ces changements en tirant parti d’un outil connu sous le nom de veto par article, un pouvoir accordé aux gouverneurs de 44 États, qui leur permet d’opposer leur veto à des parties d’un projet de loi budgétaire au lieu de l’ensemble de la mesure. Le Wisconsin, en particulier, donne aux gouverneurs des pouvoirs de veto « uniquement puissants » pour les projets de loi de crédits qui leur permettent de cibler « des phrases, des mots ou, dans certains cas, même un seul caractère ou chiffre », selon Will Cushman de WisContext.

Evers a pleinement utilisé ce pouvoir en modifiant une phrase qui augmentait le financement pour «l’année scolaire 2023-2024 et l’année scolaire 2024-25» en années scolaires «2023-2425» en opposant son veto à certaines parties de cette phrase. Mercredi, Evers a signé le nouveau budget de 99 milliards de dollars, qui s’étendra sur les deux prochaines années, dans la loi.

Au total, Evers a utilisé 51 fois un veto sur une ligne budgétaire dans le projet de loi budgétaire, une décision qui n’est pas rare pour les gouverneurs du Wisconsin. En 1991, le gouverneur républicain Tommy Thompson a établi le record du nombre de veto sur des points de campagne utilisés à 457. Compte tenu de l’ampleur de son utilisation dans le passé, les électeurs l’ont également modifié pour restreindre la capacité des gouverneurs à faire des choses comme le veto. lettres simples dans un mot pour former un nouveau mot.

Le déploiement créatif d’Evers de cette autorité a provoqué le recul des républicains, qui pourraient menacer une contestation judiciaire. Trois des vetos par article utilisés par Evers en 2020 ont été annulés par la Cour suprême de l’État – qui aura bientôt une majorité libérale – pour leur étendue. Il n’est pas clair si les veto spécifiques qui ont été utilisés cette fois-ci pourraient faire l’objet du même examen. Les conséquences législatives sont également peu probables, car le GOP aurait besoin que les législateurs démocrates se joignent à eux pour obtenir la majorité des deux tiers nécessaire à la fois à la Chambre et au Sénat pour annuler un veto.

En tant que tel, Evers a remodelé de grandes parties du budget de l’État et a trouvé un moyen pour les démocrates de repousser malgré le contrôle législatif des républicains.

Les actions d’Evers pourraient avoir un impact politique important

L’utilisation par Evers de son droit de veto devrait avoir un impact substantiel sur un éventail de domaines politiques, notamment le financement de l’éducation, les impôts et les emplois de l’Université du Wisconsin axés sur la diversité, l’équité et l’inclusion.

Le veto d’Evers sur le financement des écoles publiques est peut-être l’une des actions les plus accrocheuses qu’il ait prises. Les républicains ont accepté d’approuver plus d’un milliard de dollars de dépenses supplémentaires pour les écoles du Wisconsin, même si cela n’a toujours pas répondu aux demandes d’Evers. Pour garantir que les écoles disposent de revenus stables à l’avenir, Evers a modifié le langage du budget afin que les districts soient désormais en mesure de mettre en œuvre une augmentation annuelle de 325 $ des dépenses par élève. À l’origine, la législature a approuvé l’augmentation pour les deux prochaines années scolaires et le veto d’Evers la prolonge jusqu’en 2425.

Les «vétos… garantissent que nos districts scolaires disposent d’augmentations prévisibles et à long terme des autorisations de dépenses pour limiter les revenus afin de faire face à la hausse des coûts dans un avenir prévisible», a déclaré le bureau d’Evers dans un communiqué.

Evers a également radicalement modifié les réductions d’impôt proposées par les républicains. Auparavant, les républicains avaient inclus 3,5 milliards de dollars de réductions d’impôts, qu’Evers a ramenées à 175 millions de dollars. Il l’a fait en opposant son veto aux réductions du taux d’imposition pour les deux tranches de revenu supérieures, tout en conservant les réductions pour ceux des deux tranches de revenu inférieures, ce qui comprend les salariés gagnant jusqu’à 36 840 $ en tant que ménage. Evers a également rejeté une tentative républicaine de condenser les quatre tranches d’imposition de l’État en trois.

Un autre domaine auquel Evers a opposé son veto était la suppression de 188 emplois dans le système de l’Université du Wisconsin qui étaient axés sur la diversité, l’équité et l’inclusion, une priorité républicaine. Cependant, il n’a pas annulé une coupe budgétaire de 32 millions de dollars de l’Université du Wisconsin visant à réduire les fonds pour les programmes DEI. Selon la proposition des républicains, l’Université du Wisconsin est toujours en mesure d’accéder à ces fonds, mais elle doit d’abord obtenir l’approbation des législateurs du GOP concernant son utilisation.

Les républicains ont largement fustigé les actions d’Evers, tandis que certains militants progressistes ont déclaré qu’Evers aurait dû faire encore plus avec son droit de veto et potentiellement opposer son veto à l’ensemble du projet de loi. Les domaines spécifiques sur lesquels ils auraient aimé voir plus d’actions incluent le financement des programmes de garde d’enfants et de santé mentale. Evers a déjà menacé un veto général, mais a finalement soutenu que le rejeter complètement aurait été une erreur : « Mettre un veto complet à ce budget signifierait abandonner les priorités et les idées pour lesquelles j’ai passé quatre ans à défendre. »

Les actions d’Evers soulignent les défis auxquels les démocrates sont confrontés sous un gouvernement divisé. Avant son entrée en fonction, les législateurs républicains se sont efforcés de limiter les pouvoirs d’Evers en tant que gouverneur en adoptant un projet de loi qui exigeait plus d’approbation de la législature pour modifier les programmes d’intérêt public et qui donnait aux législateurs le pouvoir sur les nominations clés au conseil de développement économique.

Il y a six gouverneurs démocrates qui se retrouvent également à des postes où les républicains dirigent les deux chambres de leurs législatures d’État. Dans le cas d’Evers, il a pu utiliser les pouvoirs exécutifs uniques du Wisconsin pour contourner de manière créative certaines des politiques budgétaires que les républicains cherchaient à faire avancer.