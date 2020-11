Vétérinaires en crise de santé mentale

Les vétérinaires vivent une crise de santé mentale après avoir été ciblés sur les réseaux sociaux, a révélé une enquête, révélant qu’il ne s’agit plus d’une carrière idyllique.

Selon une étude de la British Veterinary Association, 74 pour cent des 565 personnes interrogées se sont dites «très ou assez préoccupées» par le stress et l’épuisement professionnel résultant de la crise du Covid-19.

Ils sont bombardés de messages par des clients exigeants qui les châtient s’ils ne répondent pas rapidement, ce qui les expose à un risque plus élevé de détresse psychologique et de suicide, prétend-on.

Les vétérinaires sont habitués à faire face à la mort ou à l’euthanasie des animaux, ce qui signifie qu’ils sont plus susceptibles de s’automutiler par rapport à de nombreuses autres professions, a déclaré Lucy Grieve, présidente de la British Equine Veterinary Association.

«Comme on s’attend à ce que nous soyons régulièrement confrontés à la mort, l’euthanasie des animaux étant un moyen unique de faire face à la mort, nous la connaissons très bien et certains ont fait valoir que le suicide devenait par conséquent une option plus facile», a-t-elle déclaré.

«Cela semble brut, mais le concept de l’euthanasie fait partie de notre travail, alors on pourrait dire que ce n’est pas trop grand si vous êtes dans un endroit très sombre.

Mme Grieve a déclaré que l’un des plus gros problèmes auxquels sont confrontés les vétérinaires est leur incapacité à “s’éteindre” après avoir terminé leur journée de travail.

«Cela peut subtilement vous ébranler si, pendant votre temps libre, vous êtes bombardé de messages. Mais nous sommes responsables de nos propres limites, donc les vétérinaires devraient également dire «Je vous recontacterai demain» ou ne pas répondre avant le lendemain. »

Graham Hunter, un conseiller vétérinaire chez IVC Evidensia, a convenu que la santé mentale est un «énorme problème» dans l’industrie.

«Les vétérinaires travaillent souvent seuls, au milieu de la nuit, et ce sont des pressions énormes», a-t-il déclaré. «Si vous êtes sensible et que vous êtes dans ce monde où les gens peuvent être brutaux, vous pouvez voir pourquoi les gens ont parfois du mal. “