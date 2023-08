Vêtements, soutiens-gorge, perruques et écharpes

Il y a des avantages et des inconvénients à différents types de perruques, notamment :

Cheveux humains. Ceux-ci peuvent sembler plus naturels, mais ils peuvent être coûteux et un peu plus difficiles à gérer. « Avec le temps, ils peuvent sembler un peu ternes si vous les portez beaucoup », explique Weiss. « Ils n’ont pas les huiles naturelles » des cheveux qui poussent sur votre cuir chevelu.

Synthétique. Celles-ci ont tendance à coûter moins cher que les perruques faites de cheveux humains. Et ils sont généralement plus faciles à entretenir. « Vous pouvez les jeter plus et ils ne deviennent pas funky sur vous », dit Weiss.

Vous n’avez pas besoin de porter votre perruque telle quelle. Un spécialiste peut vous aider à obtenir un look que vous aimez.

Allez chez «un coiffeur ou une boutique de cancer, où ils peuvent encadrer les couches pour qu’elles s’adaptent plus naturellement», dit Lustberg.

Demandez à votre médecin au sujet du refroidissement du cuir chevelu. Les «bonnets froids» peuvent atténuer la perte de cheveux liée à la chimiothérapie chez certaines personnes. Votre centre de cancérologie dispose peut-être d’une unité de refroidissement du cuir chevelu. Si vous souhaitez acheter le vôtre, demandez à votre équipe de soins de santé exactement comment l’utiliser et à quoi vous pouvez vous attendre. Et vérifiez auprès de votre fournisseur d’assurance maladie pour voir s’ils paieront pour cela.