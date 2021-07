Vêtements pour filles Justice, marque maintenant chez Walmart

Walmart propose une nouvelle option de rentrée pour les parents de jeunes filles : la marque Justice est de retour.

Justice, destiné aux filles de 6 à 12 ans, a fermé ses magasins dans le cadre de la faillite d’Ascena Retail Group.

Walmart vendra plus de 140 produits Justice dans 2 400 magasins à l’échelle nationale et en ligne.

La marque Justice tween revient à temps pour la rentrée des classes avec l’aide du plus grand détaillant au monde.

Walmart vendra plus de 140 produits Justice dans 2 400 magasins à l’échelle nationale et en ligne à partir de jeudi, ont indiqué les responsables de l’entreprise en exclusivité avec USA TODAY. La collection comprend des vêtements, des bijoux, des accessoires, de la literie et du bain, des sacs à dos, de la papeterie, des planches à roulettes et des accessoires technologiques.

Justice, destiné aux filles de 6 à 12 ans, a fermé ses 826 magasins dans le cadre de la faillite de l’été 2020 de l’ancienne société mère Ascena Retail Group.

« Nous pensons que les clients seront ravis que Justice soit de retour et à une échelle beaucoup plus large », a déclaré à USA TODAY Denise Incandela, vice-présidente exécutive des vêtements et des marques privées de Walmart. « C’est la même qualité à laquelle les parents et les filles ont confiance – maintenant aux prix accessibles de Walmart. »

Walmart a discrètement testé Justice au printemps avec une collection organisée dans 1 200 magasins et en ligne. Incandela a déclaré que la plupart de l’assortiment de printemps avait été vendu sur Walmart.com en quelques jours.

« Nous pensons que les clients vont adorer les articles de sport, y compris les leggings tendance et les t-shirts graphiques à partir de 8 $, les sweat-shirts tie-dye et les joggings assortis à partir de 13 $ et les sweats à capuche surdimensionnés à partir de 18 $ », a déclaré Incandela, notant que les produits de lit et de bain vont de 20 $ à 40 $.

Bluestar Alliance – qui possède et gère également des marques grand public telles que Hurley, bebe, Tahari et Brookstone – a acheté la marque Justice à Ascena en novembre 2020 et a relancé le site Web ShopJustice.com au printemps.

Ralph Gindi, président de l’alliance, a déclaré qu’apporter Justice à Walmart est une solution naturelle et permettra à davantage de consommateurs de grandir avec la marque.

« Justice était auparavant disponible dans 1 000 magasins de la marque et est maintenant disponible dans 2 400 magasins Walmart à l’échelle nationale », a déclaré Gindi dans un communiqué. « C’est vraiment un moment passionnant pour Justice et son principal consommateur. »

De nouveaux styles seront ajoutés selon les saisons et les chaussures et accessoires pour animaux de compagnie feront leurs débuts chez Walmart en septembre.

Walmart prévoit déjà de s’étendre à 1 400 autres magasins d’ici le printemps 2022, ce qui portera le nombre de magasins à 3 800, a déclaré Incandela à USA TODAY.

« Comme le lancement de Gap Home chez Walmart, c’est un autre exemple où les détaillants et les marques collaborent pour atteindre plus de clients », a déclaré Incandela. « Il n’y a pas de plus grande opportunité de le faire que grâce à l’échelle phénoménale et à la portée de la clientèle de Walmart. »

En juin, Walmart et Gap se sont associés pour lancer la nouvelle marque d’articles essentiels pour la maison qui est en vente exclusivement sur Walmart.com.

La nouvelle collection Justice est disponible sur Walmart.com/justicegirls, qui propose également une recherche de localisation pour trouver les magasins vendant la marque.

