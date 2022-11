Vestiges de Nicole pour tremper le sud-est et le centre de l’Atlantique

Un jour après que l’ouragan Nicole a frappé la Floride avec une pluie battante et des vents violents, la tempête, maintenant une dépression tropicale, fusionnera avec un autre système météorologique vendredi alors qu’elle se déplacera vers le nord, trempant des parties des États du sud-est et du centre de l’Atlantique avec plusieurs centimètres de pluie. , ont déclaré les prévisionnistes.

Une prévision de pluie excessive pour vendredi par le Centre de prévision météorologique du Service météorologique national a montré qu’une grande partie du pays, du nord de la Géorgie jusqu’au Maine, présentait un risque marginal d’inondation soudaine. Une zone plus petite plus à l’intérieur des terres, du sud-ouest de la Caroline du Nord à travers l’Ohio et l’ouest de la Pennsylvanie et plus au nord dans le nord de l’État de New York, était exposée à un léger risque d’inondation soudaine.