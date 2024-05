Vestiges antiques de 28 chevaux trouvés en France. Ont-ils été tués au combat ou sacrifiés ?

Une fouille archéologique en France a révélé plus de deux douzaines de chevaux morts et a laissé aux chercheurs un mystère déroutant.

Les fouilles, situées à Villedieu-sur-Indre, dans le centre de la France, ont mis au jour plusieurs bâtiments, fosses, fossés et même un chemin datant du début du Moyen Âge, selon un communiqué de presse du pays. Institut National de Recherches Archéologiques Préventives. Les découvertes comprenaient neuf fosses contenant des restes de chevaux.

Les archéologues ont utilisé la datation au radiocarbone pour déterminer que les chevaux vivaient entre 100 avant JC et 100 après JC, soit une période d’environ 200 ans.

Jusqu’à présent, seules deux des fosses ont été entièrement creusées. Dans une fosse, les chevaux ont tous été retrouvés couchés sur le côté droit, la tête tournée vers le sud, selon le communiqué de presse. Les animaux étaient « soigneusement placés dans la fosse et organisés sur deux rangées et sur deux niveaux », et les preuves montrent que les chevaux étaient « enterrés simultanément, très rapidement après leur mort ». Tous les chevaux étaient de petits mâles, âgés de plus de quatre ans et probablement du bétail gaulois.

Vue d’un box de stockage pour chevaux et étude de la disposition des chevaux. François Goulin, INRAP



La deuxième fosse ne contient que deux chevaux, mais ils ont été enterrés de la même manière que les autres.

Une autre fosse contenait deux chiens adultes, positionnés et « soigneusement placés » de la même manière, indique le communiqué, mais les chercheurs ne savent pas ce que signifie, le cas échéant, l’inclusion canine. Alors que d’autres fosses doivent encore être complètement fouillées, les chercheurs ont trouvé des restes d’ossements qui ont permis d’identifier au moins 28 chevaux enterrés sur le site.

La précision et l’uniformité des lieux de sépulture ont amené les chercheurs à se demander comment et pourquoi les animaux sont morts. Selon le communiqué de presse, les maladies peuvent être exclues puisqu’il n’y a aucun cheval jeune ou femelle parmi les morts, ne laissant que deux options probables : les chevaux peuvent être tombés au combat et ont été enterrés avec les honneurs, ou ils peuvent avoir été sacrifiés.

Une fosse de stockage de chevaux en cours de fouille. Hamid Azmoun, INRAP



Des découvertes similaires ont été faites sur d’autres sites de batailles gauloises en France. L’un d’eux avait une fosse contenant huit cavaliers et leurs chevaux, tandis qu’un autre site contenait 53 chevaux enterrés dans cinq fosses. Les sites sont proches des champs de bataille de la région, ce qui rend possible qu’ils aient été tués dans ces batailles et enterrés, selon le communiqué de presse.

Peu d’informations ont été données sur les raisons pour lesquelles les animaux auraient pu être sacrifiés, le communiqué de presse soulignant que la mort de 28 chevaux était « une ponction massive sur le cœur d’un troupeau ».

Les chercheurs continuent d’étudier les fosses et autres structures du site pour tenter de comprendre comment et pourquoi les animaux sont morts et à quoi d’autre le site a pu être utilisé.

Plus de CBS News