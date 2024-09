Vestiaires : un appartement en constante évolution au Danemark | Intérieurs

Depuis sa plus tendre enfance, Sif Steendahl Grandorf a toujours su qu’un jour elle gagnerait sa vie en concevant et en fabriquant des meubles – et tout a commencé avec du carton et du ruban adhésif.

Grandorf a grandi dans une communauté, dans une grande ferme au Danemark, où les adultes étaient toujours occupés à construire ou à réparer quelque chose. Les portes de l’ancien atelier de la ferme étaient ouvertes en permanence, tout comme le sous-sol, rempli de centaines de pots de peinture de toutes les couleurs. Grandorf a passé de nombreuses heures à construire des maquettes de paysages et de villes, mais il n’a pas fallu longtemps pour que le carton et le ruban adhésif soient remplacés par du bois et des vis.

Couleurs vraies : tons pastel et rangements assortis. Photographie : Marco Bertolini/Living Inside

« J’ai toujours voulu créer des ambiances, construire des meubles et des intérieurs, mais je ne trouvais aucun endroit où l’on enseignait à la fois la partie design et l’artisanat pratique », dit-elle. « Depuis que je suis jeune, je déplace des meubles, je décore des pièces et je construis des meubles. J’ai décoré les chambres de mes sœurs avec de nouvelles couleurs, j’ai déplacé des objets et j’ai trouvé de nouvelles façons d’y vivre. Lorsque mes frères et sœurs et moi avons quitté la maison, j’ai été chargée de repenser et de concevoir la maison de mes parents à partir de zéro. Et lorsque je voyage et que j’arrive dans un nouvel endroit, quel qu’il soit, la première chose que je fais est de réaménager l’endroit à mon goût. »

La maison de Grandorf, où elle vit avec son compagnon Mathias et leurs deux jeunes enfants, est un immense terrain de jeu. Elle y teste des idées, des couleurs et des solutions. Elle a construit presque tous les meubles de l’appartement, tous conçus autour de l’idée de « créer plus d’espace dans le même espace ». Chaque surface et chaque recoin de l’appartement de 75 m2 ont été exploités au maximum avec des meubles multifonctionnels pour optimiser l’espace.

L’appartement a récemment subi une importante transformation de couleurs, qui a permis de relooker toute la cuisine et le long couloir. Grandorf recherchait des contrastes saisissants avec les nombreuses couleurs pastel qui sont ses teintes habituelles. « Notre maison est une explosion de couleurs. Je crois qu’elles donnent vie à nos sens, qu’elles nous aident à nous activer et qu’elles créent de l’énergie. »

En rose : la cuisine, avec son abat-jour en verre de Murano. Photographie : Marco Bertolini/Living Inside

L’une des premières choses qu’elle a faites a été de retirer toutes les portes, à l’exception de celles de la cuisine et de la salle de bains. Le long banc construit contre le mur a été fabriqué par Grandorf à partir de modules de tiroirs de Usine de fabrication de trævaun fournisseur de meubles danois. Elle a construit sa propre « boîte de rangement » pour obtenir la hauteur d’assise parfaite. La table ronde, trouvée en ligne, est extensible et 30 personnes se sont parfois assises autour d’elle. La chaise couleur menthe est de FDBun magasin de meubles danois, et la chaise pliante blanche et rose a été trouvée d’occasion. Une lampe en verre de Murano d’un rose délicat est suspendue au-dessus de la table. « Elle est aussi belle qu’elle est ironique et lourde », explique Grandorf.

Surplombant la table ronde se trouve un ensemble d’impressions : une photo de Stefan Wesse, une affiche d’exposition de Marsden Hartley de Louisiane et une petite œuvre dans un cadre noir de Henrik Sander. Depuis les grandes fenêtres en pente du salon, la lumière se fraie un chemin à travers la petite chambre. L’ancienne fenêtre a été achetée dans une villa de Frederiksberg dont les fenêtres étaient sur le point d’être remplacées. « J’aime penser à toutes les personnes qui ont regardé par cette fenêtre pendant de nombreuses années. »

Dans le salon, une petite bibliothèque a été constituée de quatre petits modules de Trævarefabrikernes Udsalg, placés à différents angles et peints de la même couleur que le mur. Les étagères sont remplies d’œuvres d’art en verre et au fond se trouvent les jouets des garçons. Sous la boîte la plus haute est suspendue une lampe en verre trouvée d’occasion, que Grandorf a remise à neuf. La plupart des objets en verre ont été trouvés dans des marchés aux puces. La petite chaise en osier dans le couloir est de @bohemehjem.

Comme ils partagent la chambre à quatre, l’espace du salon a été optimisé pour « se défouler ». L’une de ses innovations est un canapé multifonctionnel, que Grandorf a conçu et construit elle-même à partir de panneaux MDF, de deux matelas et d’un morceau de velours orange brûlé. Chaque partie a été conçue de manière à pouvoir être assemblée en canapé d’angle, en canapé oblong de 4 m ou en grand lit double pour les visiteurs. Et à l’intérieur, il y a de la place pour les couettes des visiteurs et tous les livres de Mathias qui n’ont pas encore été rangés sur les étagères. Une balançoire est utilisée quotidiennement par les enfants et les adultes et peut être facilement démontée.

La maison colorée est en constante évolution, car Grandorf aime le changement. Dès qu’une idée lui vient, elle passe à l’action. « Je ne travaille jamais selon un plan complètement défini. Le résultat est souvent différent le mois suivant. L’ameublement est en constante évolution, je construis toujours de nouveaux meubles, je les optimise, je les peins de nouvelles couleurs en fonction des saisons, de l’humeur et des besoins. J’ai déjà refait la chambre à plusieurs reprises pour que tout rentre dans un si petit espace. Au début, nous étions deux, puis un petit bébé est arrivé, puis un autre, et ils grandissent si vite. » Heureusement, Mathias est très présent, même s’il arrive parfois qu’en rentrant à la maison, tout semble avoir changé depuis son départ. « Depuis plusieurs années, il me dit : « Fais-le, fonce ! » chaque fois que j’ai une nouvelle idée. Il sait que je vis et respire la transformation. »