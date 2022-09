Vestas lance “la tour terrestre la plus haute du monde pour éoliennes”

La société danoise Vestas a annoncé mardi qu’elle lançait une tour d’éolienne terrestre avec une hauteur de moyeu mesurant 199 mètres (un peu moins de 653 pieds), dans le dernier exemple de la façon dont le secteur se tourne vers des structures de plus en plus grandes.

Dans un communiqué, la société basée à Aarhus l’a décrite comme “actuellement la plus haute tour terrestre du monde pour les éoliennes”.

Vestas a déclaré que le lancement était entrepris en coopération avec l’entreprise allemande Max Bögl.

Vestas a déclaré que la hauteur de la tour permettrait “de récolter un vent plus fort et plus constant” et d’augmenter la production d’électricité d’une turbine.

“En particulier pour les projets en Europe centrale qui sont généralement limités par l’espace de planification disponible, cela apporte une contribution importante à la maximisation de la production d’électricité verte”, a-t-il ajouté.