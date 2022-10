Vertem Futurity Stakes: Auguste Rodin 4/1 pour Derby après un affichage dévastateur de Doncaster | Nouvelles de la course

Auguste Rodin a livré à Doncaster et a été à la hauteur du battage médiatique avec une victoire en douceur dans le Group One Vertem Futurity Trophy pour Ryan Moore et Aidan O’Brien.

Le poulain de Deep Impact (9/4) a défié une dérive majeure du marché pour remporter le dernier groupe britannique de la saison, s’élançant clairement dans la boue pour gagner par plus de trois longueurs à la ligne.

Il s’est débarrassé d’Epictetus et de Frankie Dettori en deuxième, tandis que Holloway Boy était de retour en troisième pour l’équipe de Karl Burke, avec le vainqueur maintenant aussi court que 7/2 pour le Derby après ce succès.

Ryan Moore et Aidan O’Brien célèbrent après avoir remporté le Trophée Vertem Futurity à Doncaster





Le peloton s’est scindé en deux dès le début, le duo d’Aidan O’Brien – Auguste Rodin et Salt Lake City – rejoignant Epictetus du côté du stand et le reste du peloton de l’autre côté.

Cela semblait donner à Holloway Boy et Danny Tudhope un avantage décisif avec deux stades à courir, mais alors qu’il errait et se dirigeait vers l’éventuel vainqueur, Auguste Rodin a couru droit et fidèle pour tirer bien clair dans une performance très impressionnante.

Jockey Moore était d’accord avec ce point de vue, disant Sky Sports Racing: “J’ai été très impressionné par lui parce que là où il était dessiné, on ne pouvait pas descendre au milieu et Danny [Tudhope] nous avait échappé.

“Il a dû gagner sa course et Danny est venu vers moi et m’a aidé, mais il a dû gagner une deuxième course et ils ne le font généralement pas.

“Il dresse ses oreilles près de la ligne et il a énormément de capacités.

“La première fois que je me suis assis sur lui, j’ai senti qu’il avait beaucoup de classe. J’ai pensé à beaucoup de lui dès le début et il y a encore beaucoup à venir.”

Xanadu en tête des Doncaster Stakes

Légende de Xanadu (12/1) a pris le dessus sur Aesop’s Fables d’O’Brien dans les Listed Doncaster Stakes, restant fortement pour Connor Beasley et l’équipe de Mick Channon.

Après avoir couru à sept stades la dernière fois, Legend Of Xanadu est retombé à six stades et ne s’est pas trompé, Beasley repoussant le poulain Sixties Icon pour une victoire d’une longueur et un quart.

Ryan Moore avait Aesop’s Fables dans une position difficile avec deux stades à courir, mais n’a pas pu accélérer et a dû se contenter de la deuxième place, avec le rapide Wodao de retour en troisième pour Donnacha O’Brien.

Legend Of Xanadu remporte les enjeux Listed Doncaster pour Connor Beasley





Aidan a également entraîné la quatrième maison avec Hispanic, tandis que Bresson était de retour en cinquième position pour l’équipe John & Thady Gosden, avec Frankie Dettori en selle.

Parler à Sky Sports RacingBeasley a déclaré: “Le patron l’avait en haute estime et je l’ai monté à York sur sept stades sur un terrain facile mais pas aussi lourd qu’il l’était aujourd’hui.

“Il m’a donné une bonne idée ce jour-là et il est retombé à six et j’ai toujours pensé qu’il resterait fort à six.

“Une fois que j’ai posé la question, il est vraiment resté fort.”

Israr s’impose pour gagner à Doncaster sous Jim Crowley





Plus tôt sur la carte, Jim Crowley a assoupli Israël (3/1) sans faute pour une victoire directe dans le Vertem Very Different Stockbrokers Handicap pour l’équipe Gosden.

Crowley – qui a monté Baaeed le week-end dernier lorsqu’il a été battu lors du dernier départ dans les Champion Stakes – n’a jamais regardé en danger le poulain de trois ans, qui a accéléré avec style et s’est éloigné de Sir Rumi d’Amo Racing en deuxième sous Dettori .

L’entraîneur du Yorkshire Kevin Ryan a pris la troisième place avec Forza Orta qui est resté bien sous Rowan Scott.