Vertagear PL4800 Review : Chaise de jeu pour les joueurs plus grands

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Confort toute la journée

Excellents matériaux haut de gamme

Design élégant et sobre

Soutien lombaire de haute qualité Les inconvénients Support lombaire non réglable

Commandes de réglage bon marché

Cher, avec éclairage RVB vendu séparément Notre avis Le PL4800 offre presque tout ce que la plupart des gens recherchent dans une chaise de jeu – à condition que vous mesuriez entre 5 pieds 9 pouces et 6 pieds 6 pouces. Vous trouverez cependant un meilleur rapport qualité-prix ailleurs.

Prix ​​lors de l’examen

579,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Vertagear PL4800

Si vous cherchez à améliorer votre expérience de jeu avec une chaise dédiée, il y a plus de choix que jamais en 2023. C’est également le cas de la société néerlandaise Vertagear, avec quatre options disponibles dans sa série 800 à partir de 2022.

Le PL4800 que j’ai testé est le plus cher et il est spécialement conçu pour les joueurs de grande taille. Si vous mesurez moins de 5 pieds 9 pouces (1,75 m), les SL3800 et SL5800 sont de meilleures options. Plus grand que 6 pieds 6 pouces (1,98 m) ? Optez plutôt pour le PL6800.

Alors, le PL4800 justifie-t-il le prix élevé demandé ? J’ai passé quelques semaines à le tester pour le savoir.

Concevoir et construire

Construction impressionnante et de haute qualité

Superbe tissu ‘HygennX’

Commandes de réglage en plastique

Comme avec la plupart des chaises de jeu, il y a un certain assemblage impliqué une fois que le PL4800 arrive. Vertagear décrit cela comme “sans effort”, et il ne fallut certainement pas longtemps avant que la chaise soit prête à l’emploi.

Avec les accoudoirs déjà fixés, il vous suffit de fixer la base et les roues au bas du siège, puis de faire glisser le dossier en place. D’après mon expérience, cela devrait prendre environ 15 minutes, et c’est tout à fait possible pour une personne seule.

Dès les premières impressions, il y a un mot que j’utiliserais pour décrire le PL4800 : banal. Vertagear ne s’est pas éloigné de la conception traditionnelle des chaises de jeu, il ne se démarque donc pas exactement de la foule.

Anyron Copeman / Fonderie

Cependant, ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Cette conception offre beaucoup plus de soutien que votre chaise de bureau ordinaire, ce qui en fait un bon choix pour les sessions de jeu prolongées.

Le PL4800 a également une construction haut de gamme impressionnante qui aide à justifier ce prix élevé. Opter pour un cadre en acier le rend plus robuste que l’aluminium que l’on trouve souvent sur les modèles moins chers – Vertagear offre une garantie de 10 ans dessus.

Le réglage repose sur une bouteille de gaz standard qui peut techniquement être remplacée, mais une garantie de deux ans sur le reste de la chaise signifie que vous feriez mieux de la renvoyer à Vertagear.

Le PL4800 est équipé de quatre roulettes standard, qui offrent une gamme impressionnante de mouvements. Un revêtement en caoutchouc signifie qu’ils conviennent mieux aux sols durs qu’aux tapis, mais je l’ai utilisé sur ce dernier sans problème.

Anyron Copeman / Fonderie

Ensuite, il y a la chaise elle-même, qui combine quatre matériaux différents : cuir PU (artificiel), mousse UPHR, mousse à mémoire de forme et ce que Vertagear appelle « HygennX ».

Décider de ne pas utiliser de cuir véritable réduit déjà les odeurs du PL4800, mais HygennX passe au niveau supérieur. Fabriqué à partir de marc de café, il neutralise la croissance des bactéries et améliore la respirabilité, aidant à prévenir l’accumulation de chaleur et les odeurs fortes.

Si mon expérience est quelque chose à dire, cela fonctionne vraiment. Après 7 heures d’utilisation chaque jour de la semaine pendant près de trois mois, il a toujours l’air presque neuf. Même si vous avez tendance à transpirer beaucoup, le dossier de la chaise est sec en quelques minutes.

HygennX couvre la majeure partie de la chaise, y compris l’appui-tête élastique que vous trouverez dans la boîte.

Les accents en cuir PU sont le seul endroit où vous pouvez ajouter une touche de couleur, avec la version Midnight Blue que j’ai testée, accompagnée d’options pour Midnight Green, Midnight Purple, Carbon Black, Burgundy Red et Black/White.

La plupart présentent des coutures orange accrocheuses, mais elles sont de haute qualité et conçues pour durer.

Anyron Copeman / Fonderie

Les seules exceptions à cette déclaration sont les commandes de réglage en plastique et le boîtier autour de l’endroit où se trouverait le kit d’éclairage RVB (plus sur ceux-ci plus tard). Les deux se sentent bon marché et déplacés sur une chaise aussi haut de gamme, mais ils sont loin d’être des dealbreakers.

Il convient également de rappeler que cette chaise est conçue pour les personnes mesurant entre 5 pieds 9 pouces (1,75 m) et 6 pieds 6 pouces (1,98 m). Vertagear spécifie également un poids maximum de 25,6 pierres 9 livres (163 kg) – des alternatives sont disponibles si vous êtes plus petit ou plus lourd.

À 6 pieds 3 pouces, je pense que le PL4800 a été conçu pour quelqu’un comme moi. Mais même ainsi, je ne voudrais pas que le haut de la chaise soit plus bas. Si vous êtes plus proche de 6 pieds 6 pouces, j’opterais plutôt pour le PL6800 plus grand.

Fonctionnalités & réglage

Lombaire adaptatif, mais non réglable

Nombreux réglages de hauteur et d’inclinaison

Kit d’éclairage RVB vendu séparément

Le matériau HygennX est une caractéristique en soi, mais il y en a peu d’autres à connaître.

Ce ne serait pas une chaise de jeu sans support lombaire, qui combine HygennX avec des couches de mousse à mémoire de forme et de mousse UPHR. Vertagear appelle ce lombaire “ContourMax” et affirme qu’il peut s’adapter à la forme de votre corps pour permettre une posture saine.

Anyron Copeman / Fonderie

Cela soutenait bien le bas de mon dos, mais ce ne sera pas le cas pour tout le monde, même si vous êtes dans la plage de taille. Si vous avez un dos plus long, par exemple, le support lombaire sera au mauvais endroit.

Dans cet esprit, le lombaire réglable est une omission notable. De nombreuses autres chaises de jeu incluent cette fonctionnalité, ce qui garantit un meilleur ajustement pour tout le monde.

En parlant d’ajustements, il y a beaucoup de possibilités pour cela sur le Vertagear PL4800. Le contrôle de hauteur standard offre une bonne amplitude de mouvement, bien que la fonction d’inclinaison de l’autre côté n’offre pas beaucoup de flexibilité.

Mais bien que la chaise soit conçue pour favoriser une bonne posture, elle offre de nombreuses options d’inclinaison. Vous pouvez revenir en arrière jusqu’à ce que vous soyez presque allongé, bien qu’à ce moment-là, cela devienne très instable.

Anyron Copeman / Fonderie

Il y a aussi des accoudoirs 4D, ce qui signifie que vous pouvez monter/descendre, d’un côté à l’autre, entrer/sortir ou incliner. Avoir cette flexibilité est agréable, mais je les ai surtout gardés dans la même position.

Cependant, il convient de noter que certaines autres chaises de jeu offrent davantage de commandes de réglage. Le Mavix M7, par exemple, vous permet également de contrôler la profondeur d’assise, la tension d’inclinaison et la hauteur du dossier lui-même. Cependant, rien de tout cela n’est nécessaire.

Comme on peut s’y attendre d’une chaise de jeu, il est également possible d’ajouter des lumières RVB. Il y a des emplacements dédiés pour deux juste en dessous de l’appui-tête, mais 299,99 $/299,90 € supplémentaires (au prix fort) le rendent difficile à justifier. Je n’ai pas pu les tester, bien qu’ils aient l’air très lisses.

Confort

Confortable et soutenant

Favorise une bonne posture

Peut avoir besoin d’un coussin lombaire

Si vous allez acheter une chaise de jeu dédiée, elle doit être confortable. Après avoir utilisé le Vertagear PL4800 pendant environ sept heures chaque jour de la semaine pendant près de trois jours comme siège de bureau principal, je peux affirmer avec confiance que c’est le cas.

Les matériaux mentionnés ci-dessus signifient qu’il trouve un bon équilibre entre confort et promotion d’une bonne posture. J’ai tendance à me courber pendant que je travaille, mais le PL4800 a permis d’éviter cela en grande partie.

Il est aidé par une conception de siège de style cascade, qui soulage la pression sur vos genoux et vous encourage à poser vos pieds à plat sur le sol, à condition qu’il soit à la bonne hauteur.

Par rapport à l’assise et au dossier, les accoudoirs sont beaucoup plus durs avec moins de rembourrage. C’était initialement un léger souci, mais je ne les ai jamais trouvés inconfortables lors de mes tests.

Anyron Copeman / Fonderie

Cependant, ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles. La position fixe du support lombaire ne conviendra pas à tout le monde, même s’il peut s’adapter aux contours de votre dos.

À moins d’être assis presque complètement droit, l’ajout d’un coussin était le seul moyen d’assurer le bon niveau de soutien. Certaines chaises de jeu incluent des coussins lombaires dans la boîte – cela aurait été bien de voir cela avec le PL4800.

Prix ​​& disponibilité

Comme je l’ai mentionné plus tôt, le Vertagear PL4800 est cher, à 579,99 $ / 579,90 € (environ 510 £) en payant le prix fort.

Pour ajouter le kit d’éclairage RVB, vous devrez payer un supplément de 299,99 $/299,90 € (environ 263 £) au RRP.

Le PL4800 n’est disponible que directement auprès de Vertagear au moment de la rédaction, mais la société offre une garantie de 10 ans sur le cadre et une garantie de deux ans sur tout le reste.

Néanmoins, vous paierez toujours beaucoup plus que la plupart des entrées de notre tableau des chaises de jeu. Les caractéristiques varient selon les modèles, mais un meilleur rapport qualité-prix peut être trouvé ailleurs.

Verdict

Le PL4800 de Vertagear est une chaise de jeu conçue pour les personnes de 5 pieds 9 pouces (1,75 m) et plus, pour qui c’est une excellente option.

Sa caractéristique la plus impressionnante est sans aucun doute le tissu HygennX personnalisé, qui fait un excellent travail pour empêcher l’accumulation de chaleur, d’humidité ou de fortes odeurs. Il se combine avec du cuir PU, de la mousse UPHR et de la mousse à mémoire de forme pour une expérience confortable et de soutien.

Le support lombaire adaptatif est une autre caractéristique clé, mais il ne conviendra pas à tout le monde. Si vous préférez ajuster sa position manuellement, le PL4800 n’est pas pour vous.

Combinée à des modules complémentaires de lumière RVB coûteux et à un prix déjà élevé, cette chaise de jeu ne conviendra qu’à un type de personne spécifique. Si c’est vous, ce sera difficile à battre.