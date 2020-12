YAS ISLAND, Abu Dhabi: Valtteri Bottas a signé le meilleur temps vendredi lors de la deuxième séance d’essais du Grand Prix d’Abu Dhabi, qui se termine la saison.

Le pilote Mercedes avait 0,2 seconde d’avance sur son coéquipier Lewis Hamilton et 0,77 seconde d’avance sur le pilote Red Bull Max Verstappen.

La séance a été interrompue vers la fin lorsque l’arrière de la voiture Alfa Romeo de Kimi Raikkonen a pris feu après s’être garé sur le côté de la piste.

Le vétéran finlandais en est sorti indemne et il a même aidé les pompiers à éteindre le feu, pointant un extincteur vers les flammes, puis informant les commissaires de piste où viser.

Lorsque la séance a redémarré avec cinq minutes à gauche, Hamilton a rencontré un problème avec ses engrenages et ne pouvait pas conduire. Les mécaniciens de son équipe ont dû retirer la voiture car elle était coincée devant le garage Haas, empêchant leurs deux voitures de sortir.

Plus tôt vendredi, Verstappen était le plus rapide devant Bottas et le pilote Renault Esteban Ocon lors de la première séance d’essais, tandis que Hamilton était cinquième. Le septuple champion de F1, qui a raté la dernière course après avoir été testé positif pour le coronavirus, a eu des difficultés au début de la séance avec un problème de capteur de frein qui devait être corrigé dans le garage de l’équipe.

Une troisième pratique aura lieu samedi avant les qualifications sous les projecteurs sur le circuit de Yas Marina.

