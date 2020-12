YAS ISLAND, Abu Dhabi: Le pilote Red Bull Max Verstappen a été le plus rapide devant son coéquipier Alexander Albon lors de la troisième et dernière séance d’essais du Grand Prix d’Abou Dhabi avant les qualifications samedi.

Verstappen a mené Albon par 0,5 seconde et le pilote Renault Daniel Ricciardo par 0,63. Ricciardo participe à sa dernière course pour Renault avant de rejoindre McLaren l’année prochaine et compte deux troisièmes places cette saison.

Ce fut une séance tranquille pour Mercedes, de par ses normes élevées, avec le champion du monde Lewis Hamilton sixième et Valtteri Bottas à la neuvième place du classement.

Verstappen cherche sa première pole position de la saison et la troisième de sa carrière.

Hamilton a remporté 11 courses cette année mais a raté le GP de Sakhir dimanche dernier à Bahreïn alors qu’il se remettait de la coronavirus.

