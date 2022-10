Verstappen mature rejoint le groupe Gilded

Max Verstappen a rejoint un groupe doré de doubles champions dimanche, complétant une ascension rapide vers l’éminence avec un éclat sous la pluie japonaise à Suzuka, en contraste total avec son premier succès acrimonieux à Abu Dhabi en décembre dernier.

Là, il a arraché un triomphe controversé au dernier tour à Lewis Hamilton, privant le Britannique d’un huitième triomphe sans précédent pour remporter le premier championnat de Red Bull depuis que Sebastian Vettel en a terminé quatre de suite en 2013.

Mercedes a conservé le titre de ses équipes pour une huitième saison consécutive, mais ce résultat a sonné le glas de leur domination en Formule 1.

Red Bull avait clairement fait allusion à ce qui les attendait et en 2022, ils ont livré une voiture suprême, capable de gagner n’importe où et dans toutes les conditions, et une version plus polie et plus mature du premier champion néerlandais de Formule 1.

Ayant fêté son 25e anniversaire il y a un peu plus d’une semaine, il est le deuxième plus jeune champion à deux reprises derrière Vettel et se tient maintenant au seuil de ce qui pourrait être une carrière record.

C’est un exploit remarquable pour un pilote qui n’avait que 17 ans lorsqu’il a commencé sa carrière en Formule 1 avec Toro Rosso en 2015.

Il a remporté sa première victoire un an plus tard avec Red Bull au volant avec un abandon presque téméraire. Maintenant, l’adolescent “Mad Max” est devenu “Mighty Max”.

Premières années

Fils de Jos, un ancien compagnon pilote de Formule 1, et de la coureuse de kart belge de classe mondiale Sophie, Max a remporté plusieurs titres en tant que garçon et a presque remporté le titre de F3 à sa première tentative à l’âge de 15 ans.

Bien que ses parents se soient séparés quand il était enfant, leur influence a duré et a créé un coureur agressif qui a grandi avec son père entouré de voitures et de mécaniciens.

L’ancien coéquipier de Red Bull, Daniel Ricciardo, a rappelé son rythme brut et sa détermination.

“Il avait déjà prouvé sa vitesse”, a-t-il déclaré. “Mais en 2018, je me souviens des quatre ou cinq premières courses où il a eu des chutes et fait beaucoup d’erreurs.

«Mais il a trouvé un moyen de résoudre ce problème et il a beaucoup mûri. Je pense qu’en 2018, il a fait la plus grande transition de jeune garçon à un homme avec une certaine maturité hors piste. Cela a rendu ses résultats sur piste plus cohérents et, maintenant, voyez ce qu’il a fait.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a également gardé la foi et lorsque les nouvelles voitures «à effet de sol» de cette année ont été introduites, l’équipe avait l’homme idéal en la personne du directeur technique Adrian Newey pour exploiter les nouvelles réglementations.

Newey n’était pas seulement le meilleur concepteur de voitures de F1, mais il est diplômé de l’Université de Southampton en 1980 avec sa thèse sur la technologie de l’effet de sol qui l’a aidé à obtenir un diplôme de premier ordre en aéronautique.

La patience récompensée

C’était un avantage critique sur ses rivaux et Verstappen a été justifié de rester fidèle à Red Bull alors que Ferrari tentait de le tenter.

“J’ai fait confiance au processus”, a déclaré Verstappen.

« C’est pourquoi je ne suis jamais parti. Parfois, vous auriez pu dire : ‘Ah, il est temps de partir et d’aller ailleurs et de courir après le succès immédiat.’ Mais je croyais en l’équipe, les gens, et ça a payé. Donc, je suis très heureux.

La patience de Verstappen a été récompensée par une voiture gagnante pour 2022, un nouveau contrat jusqu’en 2028 et aucune des rancoeurs qui ont ponctué la bataille pour le titre l’an dernier.

« Pour moi, c’est vraiment agréable de faire partie de cette équipe. Il y a une bonne ambiance et c’est la chose la plus importante », a déclaré Verstappen.

« Parfois, il faut aussi être patient. On ne peut pas forcer les choses… C’est ce que j’ai appris.

Outre la forme de début de saison de Charles Leclerc de Ferrari, Verstappen a connu un passage relativement tranquille pour rejoindre Alberto Ascari, Graham Hill, Jim Clark, Emerson Fittipaldi, Mika Hakkinen et Fernando Alonso en tant que doubles champions du monde.

10 autres pilotes en ont trois ou plus, dont les deux en tête de liste avec Hamilton et Michael Schumacher. Ce sont de futures cibles.

Les triomphes de Verstappen reposent sur sa capacité et sa confiance suprêmes, mais aussi sur l’échec de Mercedes à construire une machine compétitive et sur les problèmes auto-infligés de Ferrari qui vont des erreurs de conduite aux erreurs stratégiques et aux défaillances mécaniques.

“Il n’aurait pas pu faire ça l’année dernière, non”, a déclaré Horner à propos de la domination de Verstappen en 2022, remportant 12 des 18 courses jusqu’à présent.

“Je pense qu’alors les voitures étaient si difficiles à suivre.

«Mais encore une fois, la course que nous avons eue en 2021, en particulier entre Max et Lewis, était juste dans une autre dimension.

«Je veux dire que ces deux gars y allaient marteau et pince et c’était deux titans au sommet de leur art. C’était fantastique d’en faire partie.

