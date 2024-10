Verstappen laisse les commissaires de l’USGP parler après le dernier combat contre Norris

Max Verstappen a décidé de laisser les commissaires du Grand Prix des États-Unis parler à sa place après une autre bataille titanesque avec son rival pour le titre de F1 Lando Norris.

Le pilote McLaren avait repris le pilote Red Bull avec des pneus durs plus frais, et au 52e tour sur 56, ils roulaient roue contre roue sur le Circuit des Amériques.

Dans le virage 12, Verstappen a forcé Norris à rouler, qui a effectué un dépassement hors de la piste, même si le Néerlandais a également dépassé les limites du circuit en défense.

Suite à des discussions à la radio avec les deux pilotes et leurs ingénieurs de course, les commissaires sportifs ont finalement décidé d’infliger à Norris une pénalité de cinq secondes.

En prenant le drapeau à damier troisième derrière un doublé Ferrari, Norris n’avait que 4,1 secondes d’avance sur Verstappen et a donc chuté derrière lui à la quatrième place du résultat de la course.

Interrogé sur la manœuvre après la course, Verstappen a déclaré : « J’ai mon opinion. Je n’ai pas besoin de le dire ici. Je vais laisser les commissaires faire leur travail. Pour nous, c’était une course où nous avons beaucoup appris et nous allons juste analyser cela.

Verstappen a décrit sa course comme « difficile », en contraste frappant avec le confort de sa victoire au sprint la veille.

« Je n’ai jamais eu le rythme pour attaquer, donc c’est un peu différent par rapport à hier, je sous-vire juste beaucoup, j’ai du mal au freinage », a-t-il déclaré.

« Cela a également rendu la défense assez difficile, car chaque fois que quelqu’un voulait faire un mouvement, je ne pouvais pas freiner aussi tard.

« C’était une bataille difficile. J’ai bien sûr tout essayé pour le garder. [Norris] derrière. Au final, être sur le podium reste un super résultat pour nous. »