Max Verstappen a dominé le chrono devant Valtteri Bottas lors des premiers essais libres de vendredi au Grand Prix d’Abou Dhabi.

Le Néerlandais a réussi un meilleur tour en 1 min 37,378 sec dans sa Red Bull pour devancer le Finlandais, dans sa Mercedes, de 0,034 seconde, tandis que le septuple champion Lewis Hamilton était cinquième à son retour de son Covid-19-absence infligée.

Esteban Ocon a terminé troisième pour Renault, 1,1 seconde de retard, devant Alex Albon dans le deuxième Red Bull, Hamilton et les deux Racing Points de Lance Stroll et Sergio Perez, fraîchement sorti de sa première victoire au Grand Prix de Sakhir le week-end dernier.

Daniil Kvyat était huitième devant son coéquipier d’Alpha Tauri Pierre Gasly et Kimi Raikkonen d’Alfa Romeo.

La session s’est déroulée dans des conditions météorologiques parfaites avec un ciel bleu, un soleil chaud et une température de l’air de 25 degrés. La piste était à 39 degrés et les équipes devaient utiliser la gamme de pneus la plus souple disponible chez Pirelli sur le circuit fluide de Yas Marina.

Le retour de Hamilton pour Mercedes, précédé de son arrivée au paddock dans un costume de « zèbre » accrocheur, signifiait que George Russell retournait à Williams, mais c’est l’apparition de Mick Schumacher en FP1 pour Haas qui a également attiré l’attention avec la possible course de cygne de Robert Kubica. pour Alfa Romeo.

Lors d’un week-end d’adieux, le départ de Vettel de Ferrari était en tête de liste après son « échec » auto-déclaré avec les Italiens, ayant eu pour objectif de revendiquer un autre titre avec eux au cours de son séjour de six ans.

Son ami et rival Hamilton n’a pas tardé à se joindre à la mêlée pour quelques tours de «retour de bienvenue», mais des problèmes de freinage l’ont rapidement rappelé aux stands alors que Bottas prenait l’initiative tôt.

Ricciardo a également été stoppé, après seulement 23 minutes, lorsqu’il s’est arrêté dans la ligne droite arrière. Sa Renault bloquée a été sauvée dans des conditions de Virtual Safety Car (VSC) avant que Verstappen ne soit le plus rapide pour que Bottas réponde avec un tour déterminé.

Après les réparations, Hamilton est revenu à l’action et a partagé un salut avec son coéquipier Bottas dans la ligne droite alors qu’il travaillait avec les pneus à poulies «durs».

Verstappen est remonté en tête des chronos devant Bottas, mais dans une séance menée sous le soleil du jour, il n’a guère servi d’indicateur de ce qui l’attend dans la zone crépusculaire, lors des qualifications et de la course.