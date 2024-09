Versions bêta publiques pour iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia avec Apple Intelligence • Blog iPhone au Canada

Apple a publié les premières versions bêta publiques d’iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1. Les utilisateurs peuvent commencer à tester les derniers logiciels avant le lancement officiel le mois prochain.

Après la sortie d’iOS 18 pour le grand public, les bêta-testeurs publics peuvent télécharger les mises à jour iOS 18.1, iPadOS 18.1 et ‌macOS Sequoia‌ 15.1 sur leurs appareils respectifs. En accédant à l’application « Paramètres » et en sélectionnant « Mise à jour du logiciel », une option « Bêta publique » peut être choisie pour essayer le nouveau logiciel bêta.

La grande particularité de 18.1, iPadOS 18.1 et ‌macOS Sequoia‌ 15.1 est qu’il s’agit des premiers logiciels à intégrer Apple Intelligence. Bien qu’Apple ne publie pas toutes les fonctionnalités d’intelligence artificielle d’emblée, il existe quelques fonctionnalités optimisées par Apple Intelligence telles que les modifications apportées à Siri, les réponses intelligentes et les outils d’écriture.

Vous devez vous inscrire pour le Programme de test bêta d’Apple pour participer aux tests bêta publics d’Apple. Vous pouvez utiliser votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone Apple ID pour synchroniser votre compte et vos appareils. Une fois inscrit, vous pouvez choisir d’installer et de télécharger tout nouveau logiciel bêta public dès qu’il sera disponible.

iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1 introduisent un nouveau design Siri qui présente une lueur subtile autour de l’écran. La nouvelle fonctionnalité Type to Siri signifie que vous pouvez obtenir des réponses sans avoir à utiliser systématiquement des commandes vocales. Siri propose également une prise en charge conversationnelle contextuelle, ce qui signifie qu’il peut renvoyer du contexte entre les demandes, ce qui donne l’impression d’une conversation plus fluide.

De plus, iOS 18.1 permet à tous les utilisateurs d’accéder à l’enregistrement et à la transcription des appels téléphoniques. Les appels enregistrés et les transcriptions sont disponibles dans l’application Notes. La synthèse des appels téléphoniques à partir des transcriptions n’est disponible que via Apple Intelligence.

Il est important de noter que toutes les fonctionnalités d’Apple Intelligence sont verrouillées sur les modèles iPhone 15 Pro, iPhone 16 et les appareils iPad et Mac de la série M.