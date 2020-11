Version stable d’EMUI 11 déployée sur P40, P40 Pro et Mate 30 Pro

Huawei vient de commencer à déployer EMUI 11 stable pour les Huawei P40, P40 Pro et Mate 30 Pro. Une capture d’écran de la mise à jour a été publiée sur Reddit de Huawei Ailesi. Bien que le journal des modifications soit en turc, nous pouvons voir certaines des mises à jour notées, qui ne sont pas très importantes par rapport à ce qui était disponible sur la bêta.

Les changements les plus notables sont les changements subtils qui signifient en outre que la dépendance de Huawei à Android est le passage au système d’exploitation Harmony de Huawei. Par exemple, dans l’écran de démarrage, l’écran de démarrage EMUI indique toujours «Powered by Android» mais n’utilise plus le logo vert Android.

L’autre changement concerne le libellé du niveau du correctif de sécurité, qui dit simplement «Niveau du correctif de sécurité» en omettant le mot «Android».

Certains nouveaux gestes aériens introduits sur la série Huawei Mate 40 sont arrivés sur le P30 avec cette mise à jour. En outre, il existe un nouveau thème EMUI appelé «Starry Night».

La mise à jour est fournie avec le numéro de version 11.0.0.151 et occupera environ 1,1 Go de stockage. Sur la base des développements en cours de l’interdiction de Huawei aux États-Unis et de son incapacité à obtenir une licence de services Google, EMUI 11 sera la dernière version d ‘«Android» pour (cette liste présumée de) smartphones Huawei et la première version d’Harmony OS est attendue. pour réussir. EMUI 11 jette les bases de la mise à jour de certains des smartphones les plus populaires de la marque vers le nouveau système d’exploitation sans Google de Huawei.

