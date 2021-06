Version Insider de Windows 11 : Quoi de neuf ?

Avec Windows 11, Microsoft introduit des touches modernes à l’expérience d’utilisation d’un PC.

Plus particulièrement, un nouveau design est destiné à aider les utilisateurs à obtenir plus rapidement ce qu’ils recherchent. Les changements vont au-delà de la surface, cependant. Microsoft modifie les règles de son magasin d’applications pour apporter plus de variété et même apporter des applications Android sur le PC, et ajoute des améliorations qui promettent de stimuler les jeux. De nouvelles commandes à écran tactile et une meilleure façon de configurer les fenêtres à l’écran peuvent faciliter le fait de rester assis devant l’ordinateur pendant de longues périodes.

Beaucoup est en jeu. Windows est au cœur de Microsoft, car les entreprises l’utilisent pour les appareils de leurs employés et les consommateurs l’utilisent pour se divertir. La version actuelle, Windows 10, est le meilleur système d’exploitation pour PC au monde, et la société ne veut pas perdre cette position de leader car elle est confrontée à la concurrence d’Apple et de Google.

Lundi, moins d’une semaine après la révélation de Windows 11, Microsoft a publié sa première version préliminaire du logiciel aux personnes participant au programme Windows Insider, donnant aux gens leur première chance d’essayer les nouveautés.

Si vous souhaitez le tester vous-même, accédez à l’application Paramètres dans Windows 10 et inscrivez-vous dans la section Programme Windows Insider. Soyez juste averti : le logiciel est encore nouveau et n’a pas été testé de manière très approfondie, et il contient quelques problèmes, ce qui signifie que vous devrez peut-être trouver des solutions de contournement.

Si vous souhaitez réduire au minimum les bogues de Windows, vous ne devriez probablement pas encore effectuer la mise à niveau.

Microsoft prévoit de commencer à déployer plus largement la mise à niveau plus tard cette année et l’année prochaine.

Voici sept révisions clés de Windows 11 disponibles à ce jour :