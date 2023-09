Version des Eagles : les médias sociaux réagissent alors que D’Andre Swift et Jason Kelce aident à battre Bucs

Déplacez-vous, Taylor et Travis. Les Eagles rappellent à tout le monde qu’ils possèdent leur propre combinaison Swift-Kelce.

Un jour après que l’icône de la musique et la superstar ont pratiquement confirmé leur relation lorsqu’elle a assisté à son match dimanche, la version des Eagles de Swift-Kelce (à ne pas confondre avec la version de Taylor) est composée du porteur de ballon D’Andre Swift et All -Le centre professionnel Jason Kelce, le frère de Travis (Taylor et D’Andre ne sont pas liés, bien que tous deux soient originaires de la région de Philadelphie).

Et c’est ce dernier duo Swift-Kelce qui a aidé les Eagles à s’éloigner des Buccaneers pour une victoire de 25-11 pour passer à 3-0 pour la deuxième année consécutive, avec Jason et la ligne offensive vétéran de Philadelphie ouvrant de larges places pour D’ Andre pour enregistrer son deuxième match consécutif de plus de 100 verges au sol.

Ainsi, un jour après que le frère cadet de Jason et sa nouvelle « Miss Americana » ont pris d’assaut le monde de la NFL, beaucoup sur les réseaux sociaux n’ont pas tardé à établir le lien avec Swift et Kelce de Philadelphie – d’autant plus que Taylor elle-même a déclaré l’été dernier qu’elle était une Eagles. ventilateur.

D’autres, quant à eux, ont simplement félicité D’Andre Swift pour son début impressionnant à Philadelphie après son arrivée via un échange avec les Lions de Detroit lors de la dernière intersaison – y compris LeSean McCoy de FOX Sports, qui sait une chose ou deux sur le fait d’être une star de la course à pied. de retour avec les Eagles.