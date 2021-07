Version bêta publique d’HarmonyOS 2 pour un tas de téléphones Honor

Honor est peut-être une entreprise indépendante maintenant, mais les téléphones sortis avant sa scission sont toujours pris en charge par Huawei. Maintenant, un tas d’entre eux ont été ajoutés à la liste d’éligibilité à la version bêta publique de HarmonyOS 2.

À partir de maintenant, les propriétaires de Honor 30, 30 Pro et 30 Pro+ ainsi que de Honor V30 et V30 Pro peuvent demander une mise à jour bêta d’HarmonyOS 2 pour tester le nouveau système et donner leur avis. Le Honor Play4 Pro et la tablette Honor V6 (uniquement celle avec le numéro de modèle KRJ-W09, KRJ-AN00A) figurent également sur la liste.

Il semble que Huawei sera en mesure d’atteindre son objectif de 100 millions d’appareils exécutant HarmonyOS d’ici la fin de cette année, vu que plus de 80 millions reçoivent déjà leur HarmonyOS.

La source (en chinois)