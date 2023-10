Version alternative d’Iron Giant : Schwarzenegger, Travolta, plus

Près de 25 ans après la sortie de Brad Birds Le géant de fer, l’histoire du film est devenue une légende. Bien qu’il soit désormais considéré comme un classique, à sa sortie, le film a connu un succès retentissant au box-office, en grande partie parce que le studio qui l’a sorti, Warner Bros., Je ne savais pas vraiment ce qu’il contenait. Que le récit a changé au cours des années suivantes, d’autant plus que Bird lui-même a continué à réaliser des chefs-d’œuvre encore plus animés comme Ratatouille et Les incroyables. Mais avant cela, cela aurait pu être un film très différent.

Ce week-end, Bird était présent Beyond Fest à Los Angeles, Californie parler de Le géant de fer et en a révélé encore plus sur la réalisation du film. Des choses telles que les acteurs que le studio voulait dans le film, les énormes changements pour lesquels il a dû se battre dans l’histoire, et bien plus encore. Voici le récapitulatif de tous les Bird révélés.

Le géant de fer ça aurait pu être une comédie musicale avec un titre différent

Le géant de fer est basé sur un livre intitulé L’homme de fer de Ted Hughes, sorti en 1968. Ce livre est devenu si célèbre que Pete Townsend de tcelui qui a créé à partir de celui-ci un album concept musical qui est ensuite devenu une production scénique en direct. TC’est la version que Warner Bros. initialement je pensais que ça devenait—bmais pas avec ce titre, pour une raison qui deviendra très évidente.

« Ils prenaient une décision basée sur le succès de Disney dans la réalisation de comédies musicales sur des histoires familières », a déclaré Bird. « Et Pete Townsend de tlui qui en avait fait une version théâtrale musicale en Angleterre. Cette histoire est en fait très connue en Angleterre. C’est appelé La Ma de Fern. Mais ils ne l’ont pas appelé ‘L’homme de fer’ ici à cause de ‘Homme de fer.’ Merveille. »

Bird a également révélé que le développement précoce du film en tant que comédie musicale avait eu un impact sur la conception du personnage principal. « Dans les versions précédentes, les versions tests qu’ils avaient faites quand il s’agissait d’une comédie musicale, le Géant de Fer avait une langue et une sorte de lèvres », a-t-il déclaré.

Le géant de fer aurait pu avoir une fin beaucoup moins prometteuse

Dans le film final, après que le géant de fer se soit sacrifié pour sauver la ville, il commence à se reconstruire à la toute fin. Mais ce n’était pas le premier réflexe de Bird.

«J’aime l’idée qu’il y a quelque chose après ça…bMais, dans ma première version, je ne l’ai pas fait revenir à la fin », a déclaré Bird. « Il a fait son sacrifice et c’était la fin. Et je me suis dit : ‘Non, ça va être ça.’ Et Tim McCanlies, qui est le scénariste qui a rédigé la première ébauche de cette histoire… il a soutenu très fortement qu’on ne peut pas tuer ET. Et j’ai dit : «Oh, d’accord, tout droite.’»

Le géant de fer J’aurais pu avoir encore plus de talents vocaux de mégastars

En 1999, ayant Amis La star Jennifer Aniston dans le rôle de la voix de la mère de Hogarth, Annie, était une grosse affaire. Elle était un nom énorme et Bird a dit que le studio voulait des noms plus massifs comme voix dans le film. Il aimait l’idée d’Aniston, mais il n’aimait pas certaines des autres suggestions du studio, comme Arnold Schwarzenegger dans le rôle du méchant Kent du FBI (finalement exprimé par Christopher McDonald) ou John Travolta dans le rôle de Dean, l’artiste local branché (finalement exprimé par Christopher McDonald). par Harry Connick Jr.). Cependant, c’était ce que voulait le studio, alors Bird a été obligé de rencontrer et de demander à ces personnes de figurer dans son film.

« Warner Brothers n’était pas considéré comme le meilleur site d’animation à l’époque », a déclaré Bird. « Alors les gens disaient : « Je ne veux pas faire quelque chose pendant un certain temps ». [also-ran].’ Nous sommes donc allés les voir et nous avons dû attendre un « non » de leur part. mais le « non » est venu. [They just said], comme, « Faire de l’animation ne m’intéresse pas. Et puis j’ai finalement pu aller voir les gens ce jour-là [wanted].»

Le géant de fer aurait pu se dérouler à une toute autre époque

Une partie de ce qui fait Le géant de fer Ce qui est spécial, c’est qu’il se déroule dans les années 1950 – un vC’est une période très précise de l’histoire où le monde avait particulièrement peur de la technologie en raison de l’invention des bombes nucléaires. Cependant, si Warner Bros. avait fait ce qu’il voulait, cela aurait été modifié, entre autres choses.

«Ils voulaient le rendre présent-jour et avoir de la musique rap dedans », a déclaré Bird. « Hogarth skateboards et hen tant que petite sœur et tout ça. Et j’ai dû les combattre un par un. Et heureusement, il l’a fait. Même si Le géant de fer n’a pas été un succès à sa sortie, des décisions comme celles-là ont résisté à l’épreuve du temps et ont fait du film un classique d’animation moderne.

