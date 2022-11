Versez-en un pour le festival de la bière Okanagan 2023 annulé

Les robinets du Great Okanagan Beer Festival annuel de Kelowna se sont asséchés.

L’événement, qui était prévu en mai 2023, a été annulé. La décision intervient après que les organisateurs ont été contraints de reporter les événements 2020, 2021 et 2022, en raison des restrictions COVID.

L’événement, présenté principalement au Waterfront Park, a eu lieu pour la dernière fois en 2019.

Les organisateurs du Festival ont annoncé la décision d’annuler l’événement 2023 sur les réseaux sociaux, invoquant des défis “économiques et sociétaux”.

“Cette décision n’a pas été facile pour nous, et de nombreux facteurs et options ont été fortement pris en compte avant d’arriver à cette conclusion”, ont déclaré les organisateurs sur Instagram.

Capital News a contacté le gobeerfest à propos du potentiel d’un événement en 2024.

