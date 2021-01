La majestueuse Champagne Avenue d’Épernay – une sorte de Embassy Row pour le monde du champagne – était presque vide cette semaine. Des porte-clés, des chapeaux de basket et des briquets sur le thème du champagne étaient invendus dans les vitrines sombres.

Les Américains consomment généralement des millions de verres de champagne le soir du Nouvel An. Cette année, cependant, les plus de 15 000 producteurs sont déçus. Ils ont déjà vu leurs ventes chuter de plus de 20%, la pire baisse depuis la Seconde Guerre mondiale.

«C’est une crise comme la Champagne n’en a jamais connue», déclare Maxime Toubart, responsable de l’Association des Vignerons de Champagne.

Les ventes de certaines boissons alcoolisées ont augmenté pendant la pandémie. Mais le champagne, favori des événements, des discothèques et des dîners raffinés, n’avait pas nécessairement le même attrait que les autres vins pour ceux fermés.

Les premiers mois d’arrêt ont été le plus grand défi pour les vendeurs de champagne. Après que le virus ait commencé à paralyser l’Europe au printemps, John Charles Ricciuti, 56 ans, qui dirige une famille de champagne, a vendu 18 bouteilles au cours des deux premières semaines d’arrêt en mars – juste une fraction des 2500 bouteilles habituelles par mois, a déclaré il. lors d’une conversation cette semaine à son domicile du village d’Avenay-Val-d’Or.

Plus que pour de nombreuses autres boissons, la vente de champagne, qui se distingue des autres boissons comme une caractéristique des occasions, a longtemps été associée aux tendances socio-économiques dominantes. Lorsque l’économie mondiale s’est redressée ou que le monde s’est remis des guerres, les ventes ont explosé. «Le Champagne est souvent un vin de convivialité; c’est un vin de fête », a déclaré l’historienne Kolleen Marie Guy.

Pendant les crises, les ventes de champagne ont tendance à souffrir – à quelques exceptions près. Alors qu’une pandémie de grippe entre 1918 et 1920 a tué des millions de personnes, certaines personnes espéré initialement ce champagne sec pourrait conjurer le virus. Un siècle plus tard, la pandémie de coronavirus a déclenché de fausses allégations similaires, circulant cette fois sur les réseaux sociaux, mais pas d’obstacle supplémentaire dans les achats.

À l’été, la chute brutale des ventes avait déclenché ce que les journaux français appelaient la «guerre du champagne» – un différend entre les propriétaires de vignobles locaux et les grandes sociétés de champagne transformant le raisin en vin.

Pour éviter la surproduction et préserver la valeur des dizaines de millions de bouteilles dans leurs caves souterraines, les grands fabricants de champagne ont pressé pour les plages de production, obligeant les propriétaires de vignobles à détruire leurs propres raisins.

« C’était douloureux », a déclaré Ricciuti. « Si la nature vous donne quelque chose, vous devez le prendre. »

Les guerres de champagne avec le coronavirus n’ont pas été les premières du genre. « Il y a une longue histoire de luttes entre vignerons et producteurs », a déclaré Guy, faisant référence à une escalade en 1911 lorsque des vignerons « ont incendié des vignobles ».

Cette année, le soutien du gouvernement a aidé les entreprises les plus touchées à traverser la crise et à éviter la faillite, mais les mois à venir pourraient être cruciaux pour l’avenir de l’industrie. Les Français surveillent le champagne de près et le font depuis le début des années 1900, a déclaré Guy. « C’est une cloche. »

Une partie de l’importance culturelle du champagne remonte à la Seconde Guerre mondiale, lorsque les nazis en ont pillé de grandes quantités après avoir occupé la région. Dans la mémoire collective de la France, a déclaré Guy, cela équivalait au vol d’un «trésor national».

Pour la famille Ricciuti, la Seconde Guerre mondiale a été une fenêtre d’accès au monde austère du champagne. Le père de Ricciuti, Albert, est arrivé en France en 1944 en tant que soldat américain. Il a contribué à la libération d’Avenay-Val-d’Or, où il a rencontré sa future épouse, Paulette Révolte, et où la famille vit maintenant. Paulette et sa famille avaient risqué leur vie pour cacher deux parachutistes américains aux nazis dans les dernières semaines de l’occupation.

Albert a continué à aider à libérer les camps de concentration nazis plus à l’est, avant de retourner aux États-Unis. Lorsqu’il a décidé d’épouser Paulette et de retourner en France, le vétéran né à Baltimore est devenu le premier vigneron américain de la région.

Les visiteurs du manoir de Ricciutis à Avenay-Val-d’Or sont toujours accueillis par des drapeaux américains dans le couloir, accompagnés d’une lettre de «gratitude et d’appréciation» du gouvernement américain pour avoir caché les deux parachutistes.

Alors que certains producteurs de champagne pourraient considérer la baisse pandémique des ventes comme un moment pour se tourner vers les marchés asiatiques, où une grande partie de la croissance est attendue dans les décennies à venir, la famille Ricciuti souhaite continuer à se concentrer sur l’expansion de ses ventes aux États-Unis. – le deuxième marché d’exportation du champagne derrière la Grande-Bretagne en termes de volume.

L’entreprise vend déjà des bouteilles de champagne imprimées avec des drapeaux américains et travaille sur d’autres campagnes de marketing en vue des activités post-pandémiques.

« Ce sera un travail plus difficile », a déclaré Ricciuti.

Certains experts estiment qu’un éventuel règlement de la pandémie pourrait être une opportunité.

«Les gens veulent rattraper leur retard», a déclaré Olivier Gergaud, chercheur gastronomique et œnologique à la French Kedge Business School.

Ce qui est bon pour le champagne n’est pas toujours bon pour la société. L’intérêt croissant pour les produits de luxe peut également indiquer une inégalité croissante alors que les Américains les plus pauvres ont du mal à se payer les produits de base, tandis que d’autres recherchent de nouvelles façons de dépenser pour des produits de qualité.

Gergaud a déclaré qu’il avait récemment comparé et trouvé l’intérêt de la recherche Google pour le champagne dans différents pays un pic en Australie. Après que le pays soit sorti de mois de verrouillages et de restrictions ces dernières semaines, les taux d’intérêt se sont non seulement redressés, mais ont dépassé les niveaux d’avant le réveillon du Nouvel An en 2019.

Un renouveau du champagne après la crise ne serait pas sans précédent. Il y a un siècle, la Première Guerre mondiale et la pandémie de grippe de 1918 (malgré la fausse rumeur du champagne médicinal) semblaient compromettre la survie du champagne.