Verser d’une tasse vide ? Trois façons de se ressourcer émotionnellement

Il est difficile de se soucier de quoi que ce soit lorsque vous vous sentez épuisé, épuisé ou en lambeaux sur les bords. Votre enthousiasme autrefois ardent peut ressembler davantage à des décombres carbonisés en raison de responsabilités familiales écrasantes, d’un travail qui vous épuise ou de difficultés financières. Ou peut-être qu’une maladie, l’incertitude et les perturbations de l’époque dans laquelle nous vivons, ou une combinaison de facteurs vous ont donné l’impression d’avoir peu à donner.

“Ce que vous vivez, c’est l’épuisement professionnel. C’est réel et cela peut entraîner la dépression, l’anxiété, des dommages relationnels et une incapacité à fonctionner à la maison ou au travail”, déclare le Dr Marni Chanoff, psychiatre intégrative à l’hôpital McLean affilié à Harvard. .

Rassurez-vous : avec du temps et des efforts, vous pouvez remplir votre tasse, en ajoutant lentement un peu de l’énergie et de la joie de vivre qui vous manquaient. Voici trois façons de commencer.

1. Prenez du temps pour vous

Prendre du temps pour soi n’est pas un luxe ; c’est essentiel pour prendre soin de soi. “Vous devez ralentir et vous donner la possibilité de vous reposer et de vous ressourcer”, explique le Dr Chanoff. “Planifiez-le si vous le devez, en commençant par 10 ou 15 minutes, quelques fois par jour.”

Comment récupérer de précieuses minutes dans un emploi du temps trop chargé ? « Regardez votre journée, votre semaine ou votre mois, et soyez attentif au nombre de choses auxquelles vous dites « oui » au cours d’une même période. Donnez-vous la permission de dire « non merci » aux choses qui vous épuisent ou ne vous servent pas. vous », dit le Dr Chanoff.

Faites en sorte que les petits moments comptent : choisissez ce qui vous fait vous sentir en paix. Par exemple, prenez une tasse de thé ou posez simplement une couverture ou un tapis sur le sol à la maison ou au travail et allongez-vous sur le dos. Ne regardez pas votre téléphone ou votre e-mail. “Vous voulez dire à votre corps de faire une pause. Cela vous aide à vous réinitialiser et à vous éloigner lorsque le stress vous attire”, explique le Dr Chanoff.

2. Engagez-vous pour une meilleure santé

Un corps fort aide à équilibrer les situations stressantes qui ont causé votre épuisement professionnel. La recette de base pour une bonne santé comprend :

Exercer. Les exercices d’intensité modérée, ceux qui font travailler le cœur et les poumons, libèrent des substances chimiques importantes qui aident à réguler l’humeur, le sommeil et de nombreux systèmes corporels. Visez au moins 150 minutes d’exercice par semaine, ce qui équivaut à environ 22 minutes par jour. Commencez par quelques minutes par jour si c’est tout ce que vous pouvez faire. Il n’a pas besoin d’être fantaisiste. “Il peut s’agir de n’importe quel mouvement qui vous apporte de la joie, comme la danse, le yoga ou la marche rapide”, suggère le Dr Chanoff.

Les exercices d’intensité modérée, ceux qui font travailler le cœur et les poumons, libèrent des substances chimiques importantes qui aident à réguler l’humeur, le sommeil et de nombreux systèmes corporels. Visez au moins 150 minutes d’exercice par semaine, ce qui équivaut à environ 22 minutes par jour. Commencez par quelques minutes par jour si c’est tout ce que vous pouvez faire. Il n’a pas besoin d’être fantaisiste. “Il peut s’agir de n’importe quel mouvement qui vous apporte de la joie, comme la danse, le yoga ou la marche rapide”, suggère le Dr Chanoff. Une bonne alimentation. Manger beaucoup de malbouffe (généralement plein de sucre, de sel et de graisses saturées malsaines) alimente le stress chronique, la fatigue, la dépression et l’anxiété. Choisissez davantage d’aliments non transformés comme les légumes, les fruits, les grains entiers, les légumineuses, les protéines maigres (poisson ou volaille) et les gras insaturés (comme les avocats ou l’huile d’olive). Si le temps est un problème, Chanoff suggère de cuisiner par lots des aliments simples et sains que vous pouvez avoir plusieurs jours de la semaine. (La soupe aux lentilles ou aux haricots est un bon repas tout-en-un. Ajoutez autant de légumes que vous le pouvez.)

Manger beaucoup de malbouffe (généralement plein de sucre, de sel et de graisses saturées malsaines) alimente le stress chronique, la fatigue, la dépression et l’anxiété. Choisissez davantage d’aliments non transformés comme les légumes, les fruits, les grains entiers, les légumineuses, les protéines maigres (poisson ou volaille) et les gras insaturés (comme les avocats ou l’huile d’olive). Si le temps est un problème, Chanoff suggère de cuisiner par lots des aliments simples et sains que vous pouvez avoir plusieurs jours de la semaine. (La soupe aux lentilles ou aux haricots est un bon repas tout-en-un. Ajoutez autant de légumes que vous le pouvez.) Sommeil. Un sommeil insuffisant affecte la santé globale, la concentration et l’humeur. Essayez de dormir sept à neuf heures par nuit. “Cela aide à se détendre une heure ou deux avant de s’endormir. Et pratiquez une bonne hygiène de sommeil : éteignez votre téléphone, gardez votre chambre fraîche et sombre, et allez vous coucher et réveillez-vous à la même heure chaque jour”, a déclaré le Dr. Chanoff conseille.

3. Entourez-vous de confort

Hygge (prononcez HOO-ga) est le concept danois de confort douillet qui apporte bonheur et contentement. Les Danois savent comment trouver le soleil pendant les mois froids et sombres.

Pour pratiquer le hygge, entourez-vous de personnes, d’activités et de choses qui vous font sentir à l’aise, aimé, heureux ou satisfait. Allez simple : passez du temps avec vos personnes préférées, ajoutez un petit vase de fleurs à votre espace, enfilez des pantoufles floues une fois à la maison, mangez un aliment réconfortant précieux ou écoutez une chanson préférée.

D’autres idées à essayer :

Allumer une bougie.

Mettez-vous sous une couverture chauffante.

Encadrez une photo d’un moment heureux.

Prendre le petit déjeuner au lit.

Utilisez de jolis draps de table.

Faites-vous plaisir avec l’art (consultez diverses œuvres dans les musées en ligne).

Restez immobile à l’extérieur pour écouter les sons de la nature.

Détendez-vous dans un fauteuil douillet.

Faites du lèche-vitrines dans votre magasin préféré.

Portez un chandail doux qui se sent bien sur votre peau.

Utilisez une taie d’oreiller en soie ou en satin sur votre oreiller de lit.

Prenez un bain chaud.

Procurez-vous un diffuseur d’huile dont le parfum vous rappelle un endroit que vous aimez, comme la plage ou une forêt de pins.

Augmentez l’effet en savourant un confort douillet. Comment se sent-il, goûte-t-il, sent-il ou sonne-t-il? “Engager les sens avec une stimulation apaisante peut être nourrissant. Il neutralise le stress continu que le système nerveux endure et peut aider à susciter la réponse de relaxation – le contraire du combat ou de la fuite. [stress] », explique le Dr Chanoff. Respirer profondément aidera aussi.

Finalement, ces morceaux de hygge, de santé et de temps personnel vous donneront quelque chose que vous ne vous êtes probablement pas permis depuis un moment, et c’est la compassion. Soyez doux avec vous-même. Dorlotez votre âme et réapprovisionnez votre tasse, afin que vous puissiez continuer à être là pour les personnes et les tâches importantes de votre vie.