Versa 4 de Fitbit a un look plus mince et de nouvelles options d’entraînement

Que ce passe-t-il La division Fitbit de Google vient d’annoncer la Versa 4, sa nouvelle montre intelligente de milieu de gamme. Pourquoi est-ce important Le lancement montre que Fitbit a l’intention de rester attaché à sa propre gamme de produits, même si la Google Pixel Watch devrait arriver bientôt. Et après Fitbit lancera la Versa 4 dans le monde entier aux côtés des nouveaux groupes Sense 2 et Inspire 3 en septembre.

Fitbit la nouvelle Versa 4, que la société a annoncée mercredi, a un design plus fin par rapport à la Versa 3, soutien portefeuille Google et Google Maps, plus de modes d’exercice et une nouvelle interface en mosaïque qui devrait faciliter la navigation.

Fitbit a annoncé la nouvelle Versa aux côtés de la Montre connectée Sense 2 et le Bracelet de fitness Inspire 3démontrant qu’elle a l’intention de maintenir sa propre gamme de produits à jour alors même que le lancement de La montre Pixel de Google devrait arriver bientôt. La Versa 4 coûtera 230 $ et sera disponible en précommande le 24 août avant son lancement mondial cet automne.

La Versa 4 est une mise à niveau modérée de la Versa 3. Les changements les plus importants sont davantage axés sur la conception et la facilité d’utilisation plutôt que sur l’introduction de nouvelles fonctionnalités. Fitbit dit que la nouvelle montre est plus mince que le modèle précédent, et elle ramène le bouton latéral physique pour une navigation plus fluide. L’interface de Fitbit fait également peau neuve avec des tuiles qui résument les métriques, ce qui devrait rendre le logiciel plus simple. Le Fitbit Versa 4 continuera également à fonctionner avec les téléphones iPhone et Android, même si Google continue d’investir dans Porter OS 3 pour la prochaine Pixel Watch et sur La Galaxy Watch 5 de Samsung.

La Versa 4 a la même autonomie de six jours et la même sélection de fonctionnalités axées sur la santé que la Versa 3. Cela signifie que vous pourrez faire des choses comme vérifier votre fréquence cardiaque, suivre les minutes de la zone active pendant les entraînements, surveiller niveaux d’oxygène dans le sangenregistrez votre sommeil, consultez un score de sommeil qui évalue la qualité de votre sommeil et suivez vos courses directement depuis la montre avec GPS intégré, comme sur la Versa 3.

Mais la Versa 4 peut suivre jusqu’à 40 types d’entraînements différents, y compris de nouveaux choix tels que CrossFit, danse, ski et HIIT, tandis que la Versa 3 n’a qu’une vingtaine d’options. Mais contrairement au Sense 2 plus cher, le Versa 4 ne mesure pas les changements d’activité électrodermique pour détecter quand votre corps montre des signes de stress.

Au lieu de cela, la Fitbit Versa 4 fournit simplement un score général de gestion du stress basé sur les données de fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, le sommeil et l’activité physique pour évaluer comment votre corps pourrait gérer le stress. Comme la Versa 3, la Versa 4 n’a pas non plus la capacité de prendre un électrocardiogramme au poignet comme les Sense et Sense 2.

Pour la plupart, la Versa 4 offre également la même fonctionnalité de smartwatch que la Versa 3, sauf qu’elle prendra en charge Google Wallet et Google Maps. Cela devrait lier plus étroitement les montres intelligentes de Fitbit à l’écosystème d’applications et de services de Google, bien que Fitbit Pay soit toujours disponible également. Fitbit dit que Google Wallet et Google Maps arriveront “bientôt” sur Versa 4 et Sense 2, mais la société n’a pas précisé quand.

Comme pour les autres produits Fitbit, vous aurez également besoin d’un FitbitPremium abonnement pour débloquer un suivi approfondi et des fonctionnalités avancées sur la Versa 4. Fitbit offre un abonnement gratuit de six mois avec la Versa 4 et ses autres produits récemment annoncés.

Le lancement intervient également alors que Google se prépare à sortir la Pixel Watch plus tard cette année, que la société a taquinée en mai. Google, propriétaire de Fitbit, a collaboré avec Fitbit pour apporter certaines de ses fonctionnalités de suivi de la santé au Montre Pixel. L’arrivée de la Versa 4 et de la Sense 2 suggère que Fitbit a l’intention de conserver sa propre gamme de produits indépendante même après les débuts de la Pixel Watch cet automne. La plus grande question est de savoir comment Google positionnera la Pixel Watch aux côtés des montres Fitbit, étant donné qu’il y aura probablement un chevauchement des fonctionnalités.