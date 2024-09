Vers un retour d’un ministère de l’Immigration ? Barnier «veut traiter avec sérieux le sujet»

Dans sa première interview télévisée, le premier ministre avait placé parmi ses priorités la «maîtrise des flux migratoires». Manière de répondre aux préoccupations des électeurs du Rassemblement national.

L’ombre de Nicolas Sarkozy plan-t-elle sur la composition du gouvernement ? Quelques jours après la nomination de Michel Barnier à Matignon, le nouveau premier ministre continue de prendre ses marques. Après son déplacement à l’hôpital Necker samedi, et sa venue le lendemain au Stade de France pour la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques aux côtés d’Emmanuel Macron, le voilà à la tâche pour constituer son équipe. Et déterminer le périmètre de ses futurs ministres. Alors que l’ancien négociateur en chef du Brexit a promis vendredi soir sur TF1 de faire de la « maîtrise des flux migratoires » l’une de ses priorités grâce à «des mesures concrètes», FranceInfo s’est fait l’écho ce lundi d’une «réflexion en cours» pour créer un ministère de l’Immigration.

Une référence à Nicolas Sarkozy, ancien président de la République de droite, qui avait lancé un grand ministère de l’«Immigration, de l’Intégration, et de l’Identité nationale», occupé par Brice Hortefeux puis Éric Besson entre 2007 et 2010. L’idée a beau être tentante dans le contexte d’un retour des Républicains aux affaires, Matignon temporise sérieusement. Le successeur de Gabriel Attal «se méfie des effets d’annonce et veut traiter avec sérieux le sujet de l’immigration»répond un conseiller de la rue de Varenne. «Sur la méthode, comme sur les contours de cette politique très importante pour les Français»Michel Barnier «réfléchit aux moyens les plus efficaces pour obtenir des résultats»précise-t-on de même source.

À lire aussiGuillaume Tabard : «Pour Michel Barnier, cinquante nuances de soutien»

Si le premier ministre se donne le temps pour former son gouvernement, l’idée ne serait pas illogique compte tenu des propositions que l’ancien ministre de Jacques Chirac formulait fin 2021, pendant la campagne pour la primaire des Républicains. Il y avait défendu un «moratoire» sur l’immigration et le durcissement des critères du regroupement familial. Trois ans après, dans une équation politique bien différente, Michel Barnier pourrait aussi vouloir entendre les préoccupations des 11 millions d’électeurs du Rassemblement national aux législatives. Manière d’éviter ou repousser au maximum le vote d’une censure par les députés nationalistes, dont la chef de file Marine Le Pen n’a pas retoqué sa désignation auprès d’Emmanuel Macron. L’ancienne candidate à la présidentielle a d’ailleurs fait valoir dans La Tribune Dimanche que Michel Barnier «voulu» avoir «le même constat» que le RN sur l’immigration.

» data-script= »https://static.lefigaro.fr/widget-video/short-ttl/video/index.js » >

«Ça commence fort»

De quoi convaincre le parti à la flamme ? Son président Jordan Bardella a simplement estimé que les Français attendaient «des actes» plutôt que des « mots ». Et de marteler : «Le ministère de l’Immigration existe déjà et s’appelle le ministère de l’Intérieur.» Cette hypothèse est certes très incertaine, elle a suscité l’indignation d’une partie de la gauche. «Pas de doute, c’est le virage humaniste attendu par les Français mobilisés lors du front républicain»a ironisé sur X le patron du Parti socialiste, Olivier Faure.

La députée ex-insoumise Clémentine Autain a considéré qu’un tel projet aurait révélé les « dividendes versés au RN » par Michel Barnier. Façon de faire écho à la promesse du RN de ne pas censurer dans l’immédiat le nouveau gouvernement. Même colère du côté de l’aile gauche du camp présidentiel : « Ça commence fort ! C’est une priorité dans le moment et dans le contexte ? Le cas échéant, c’est une chouette idée à rassembler… à l’extrême droite !»a raillé la députée apparentée Renaissance Stella Dupont.

ÉCOUTEZ NOTRE PODCAST