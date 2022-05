Vers plats marteaux : une menace envahissante au Canada?

Bien que cela fasse des années qu’aucune observation officielle du ver plat à tête de marteau en Ontario ou au Québec ne se soit produite, une organisation affirme que ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne soient à nouveau signalés au Canada.

Les vers plats à tête de marteau sont une espèce envahissante, ce qui signifie qu’ils ne sont pas indigènes au Canada. Les vers produisent une neurotoxine utilisée pour paralyser les proies, y compris les vers de terre, et il existe un risque de nuire aux humains si ces vers sont touchés.

Plus récemment, ils ont été repérés dans l’Ohio.

«Cela n’a pas été enregistré par nous… mais cela ne veut pas dire que ce n’est pas ici parce que les gens ne vont pas fouiller dans leur sol pour chercher ces choses», a déclaré Cathy Kavassalis, administratrice des médias sociaux pour Master Gardeners of Ontario Inc. ., dans une entrevue téléphonique avec CTVNews.ca le 18 mai. MGOI est une organisation indépendante à but non lucratif qui soutient les jardiniers amateurs.

Le premier enregistrement académique de ces vers au Canada remonte à mai 2018, lorsque le ver plat à tête de marteau a été repéré à Montréal. Un article basé sur la découverte a été publié en 2019.

Dans un courriel adressé à CTVNews.ca le 17 mai, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec a déclaré qu’il n’y avait eu aucun autre signalement de ces vers plats depuis 2018, et que l’on sait peu de choses sur leur présence dans la province pour le moment.

“La répartition et l’abondance de cette espèce exotique sont donc inconnues à ce jour”, écrit le ministère dans le courriel, traduit du français. “Étant considérés comme des prédateurs, ces vers plats pourraient présenter un risque, notamment pour la faune du sol et la biodiversité de ces écosystèmes.”

Le Programme de sensibilisation aux espèces envahissantes de l’Ontario est conçu pour faire face aux menaces posées par les espèces envahissantes qui pénètrent dans la province. Il est le fruit d’une collaboration entre la Fédération des pêcheurs et chasseurs de l’Ontario et le ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario. Selon le système de cartographie de la répartition du programme, aucun cas de vers plats à tête de marteau n’a été signalé en Ontario.

Malgré cela, il semble que plusieurs repérages du ver plat à tête de marteau aient été effectués depuis 2018 selon iNaturalist, une plateforme participative utilisée pour identifier différentes espèces. Les participants peuvent consigner leurs propres observations sur les différents organismes qu’ils rencontrent et se connecter avec d’autres personnes qui ont peut-être du mal à les identifier.

“Du point de vue de la science de l’invasion, [these platforms] sont incroyablement utiles car ils augmentent efficacement la zone géographique à partir de laquelle nous pouvons tirer des observations », a déclaré Michael McTavish, chercheur au SM Smith Forest Health Lab de l’Université de Toronto, lors d’un entretien téléphonique avec CTVNews.ca le 20 mai. Il est très probable que la distribution actuelle [of these worms] est plus répandu que ce pour quoi nous avons des enregistrements et que nous n’en verrons que plus avec le temps.

David Rudkin, un paléobiologiste à la retraite et éducateur basé en Ontario, a publié environ deux observations qu’il a faites du ver dans son jardin à Newmarket, en Ontario, une fois sur 22 septembre 2019 et de nouveau le 23 septembre 2021. Depuis lors, il y a eu d’autres observations de recherche du ver dans différentes parties de l’Ontario, selon le site Web, y compris à Toronto et à Hamilton, en Ontario.

“Dans les deux séries d’observations, le [worms] ont été trouvés dans un cadre frais et humide de notre jardin », a-t-il écrit dans un courriel à CTVNews.ca le 30 mai.« Le premier était sous une dalle de roche adjacente à un mur, et le second était au sommet d’une souche d’arbre sous un plat en argile que nous utilisons comme bain d’oiseaux.

Kavassalis a déclaré qu’il ne la surprenait pas que ces vers soient identifiés dans certaines parties de la province, malgré l’absence de rapports officiels sous la forme de revues scientifiques. La raison en est ce qu’elle a décrit comme un changement dans les processus réglementaires concernant le transport d’organismes tels que les vers des États-Unis vers le Canada.

“Il y a tellement de matériel végétal provenant des États-Unis qu’il serait très, très simple pour [the worms] pour être transportés ici », a-t-elle déclaré. « Nous recevons beaucoup de plantes de l’industrie expédiées par des pépinières aux États-Unis. [so] la probabilité est très élevée qu’il passe par cette voie.

Une partie de ce qui rend les espèces envahissantes si problématiques, a déclaré Kavassalis, est l’impact en cascade qu’elles ont sur les écosystèmes existants. Les requins-marteaux se nourrissant principalement de créatures au corps mou comme les vers de terre, qui existent dans la moitié sud de l’Ontario, par exemple, ils ont accès à beaucoup de nourriture, ce qui peut leur permettre de se multiplier, a-t-elle déclaré. Cela peut menacer les moyens de subsistance d’autres organismes existant dans le même écosystème, a déclaré Kavassalis.

“Nous assistons à d’énormes déclins et des choses comme les pollinisateurs, et beaucoup de nos abeilles nichent au sol”, a-t-elle déclaré. “Ainsi, lorsque vous commencez à avoir des vers marteaux et des vers de terre dans le sol qui perturbent leur habitat de nidification, cela exerce encore plus de pression sur les créatures qui sont déjà en danger.

“Ce type d’événement en cascade a un impact sur les réseaux trophiques, et en particulier sur les populations d’insectes qui soutiennent la vie des oiseaux – tout est interconnecté.”

La préoccupation plus large liée aux événements en cascade est qu’ils pourraient finalement entraîner une réduction de l’abondance de la biodiversité ou la disparition complète d’espèces, a déclaré McTavish. Les conditions peuvent également ouvrir la porte à l’introduction d’autres organismes, ce qui facilite leur arrivée ou augmente l’impact qu’ils pourraient avoir une fois qu’ils le font.

Kavassalis a dit qu’elle espère voir plus de gens prêter attention à l’introduction d’espèces envahissantes au Canada. Elle a également déclaré qu’elle espérait que les responsables gouvernementaux visaient à améliorer les protocoles réglementaires concernant le dépistage de l’infestation d’espèces non indigènes – telles que les vers plats à tête de marteau – dans les matériaux expédiés au Canada. De plus, elle espère voir plus d’éducation être fournie au public, l’informant des risques d’introduction d’espèces envahissantes dans de nouveaux environnements.

“Il est vraiment très urgent que nous prêtions attention à ce qui se passe”, a déclaré Kavassalis. “La nature s’adaptera dans une certaine mesure, mais c’est la vitesse à laquelle elle peut s’adapter à ces changements qui est préoccupante.”

L’avantage de ralentir la propagation de ces espèces envahissantes est que cela donne du temps aux écosystèmes pour s’adapter aux conditions changeantes, au lieu d’être submergés par plusieurs facteurs de stress à la fois, a déclaré McTavish.

«En réalité, nous ne pourrons pas arrêter cela – vous ne pouvez pas supprimer ce qui est déjà là … mais il y a beaucoup de valeur à ralentir le rythme auquel ils surviennent.

“Si c’est plus lent, nous avons une meilleure chance d’atténuer les impacts négatifs sur la biodiversité et la fonction écologique.”