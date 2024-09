Vers l’Ouest ? La prochaine vague de réalignement est entre les mains de Memphis

Va vers l’ouest, jeune homme.

Vous avez sûrement déjà entendu cette expression. Elle existe aux États-Unis depuis le milieu du XIXe siècle, et elle est attribuée à l’écrivain et rédacteur en chef du journal Horace Greeley, qui, dans une édition de 1865 du New York Daily Tribune, a écrit ces mots pour encourager les Américains à émigrer loin des territoires fondateurs du pays à l’Est.

« Washington [D.C.] « Ce n’est pas un endroit où il fait bon vivre », écrit-il. « Les loyers sont élevés, la nourriture est mauvaise, la poussière est dégoûtante et les mœurs sont déplorables. Allez vers l’Ouest, jeune homme. »

Les loyers à Washington restent d’ailleurs élevés.

Mais cette histoire ne concerne pas le prix des loyers à Washington. Elle concerne l’Ouest. Pour être plus précis, il s’agit de l’Ouest pour un groupe de programmes sportifs universitaires. Et pour être encore plus précis, il s’agit de l’Ouest pour les Memphis Tigers.

La résurgence du Pac-12 — en accueillant quatre membres de la Mountain West Conference — a laissé une école, semble-t-il, avec une décision qui pourrait complètement remodeler la moitié inférieure de la subdivision Football Bowl.

Aller vers l’Ouest ou pas ?

La prochaine vague de réorganisation du sport universitaire approche, et Memphis se trouve au centre de celle-ci. (Chris McDill/Icon Sportswire via Getty Images)

La situation

Memphis n’a pas reçu d’invitation officielle pour intégrer la Pac-12, mais c’est probablement uniquement parce qu’elle n’a pas accepté une invitation (à venir). La devise souvent utilisée pendant le cycle de coaching s’applique ici : un poste ne peut pas être proposé s’il n’est pas accepté.

La poursuite de Memphis par la Pac-12 justifie ce que beaucoup de sportifs universitaires savent être vrai : le programme le plus désirable du Groupe des Cinq restant est Memphis. L’école se situe dans un centre de football universitaire (Memphis se classe souvent parmi les 10 premiers marchés en termes d’audience de football universitaire) ; elle a récemment connu du succès dans ce sport (saisons gagnantes dans huit des neuf dernières années, dont trois années à 10 victoires) ; elle a un programme de basket historique (11 Sweet 16) ; et, peut-être plus particulièrement en ces temps où l’argent est au cœur de l’action, elle a un promoteur incroyablement riche et puissant (Fred Smith, le fondateur et président de FedEx, une société qui a récemment promis 25 millions de dollars en fonds de nom, d’image et de ressemblance au cours des cinq prochaines années).

Il n’est pas surprenant que les responsables du Pac-12 et la commissaire Teresa Gould aient ciblé Memphis pour rejoindre la ligue en pleine renaissance avec les membres originaux Oregon State et Washington State et les écoles d’expansion Boise State, San Diego State, Fresno State et Colorado State qui devraient rejoindre la conférence en 2026.

Pour répondre aux exigences de la NCAA et du CFP, la ligue doit atteindre huit membres à part entière, une raison pour laquelle la Pac-12 – et/ou son cabinet de conseil Navigate – est en discussion avec trois autres membres de l’American Athletic Conference : South Florida, Tulane et UTSA.

Et si Memphis se dirigeait vers l’ouest ?

Memphis a les cartes en main, semble-t-il. L’école est le joyau de l’American (mais pas le seul), un membre fier depuis qu’il a rejoint la ligue en provenance de la Conference USA en 2013.

Sa décision pourrait avoir un impact sur la décision des autres, créant une sortie en cascade qui laisserait un trou béant dans l’AAC. Il est peu probable que South Florida et Tulane partent sans Memphis. Et Memphis pourrait ne pas partir sans eux. Il s’agit d’un accord global ou pas d’accord du tout.

« Ils ne veulent peut-être pas partir, mais ils ne veulent pas que l’autre parte sans eux », a déclaré une personne impliquée dans les négociations.

L’UTSA, dans une situation géographique et financière différente, présente un cas différent.

Quoi qu’il en soit, trois ou quatre d’entre eux créeraient un flanc oriental du nouveau Pac-12.

Il y a des raisons de le faire.

Il y a probable il y a plus d’argent dedans. Probable est le mot clé ici (nous y reviendrons plus tard).

Selon plusieurs personnes qui ont vu la présentation de la Pac-12, la ligue est…

• prévoyant une distribution par école pouvant atteindre 12 à 15 millions de dollars — si elles parviennent à acquérir leurs meilleures cibles dans l’AAC.

• nécessitant au moins un accord d’octroi de droits d’une durée de cinq ans (jusqu’en 2030-2031).

• présenter un modèle de distribution de base qui inclut un concept de bonus basé sur la performance.

Les meilleurs programmes de l’AAC gagnent environ 8 à 9 millions de dollars par an en distribution globale de conférence, ce qui comprend les sommes de la télévision, les paiements des bols, les unités des tournois NCAA, etc.

Dans la plupart des cas, la distribution des matchs par conférence constitue la principale source de revenus des écoles, qui représentent dans certains cas un tiers du budget d’un département. C’est la force motrice de la dernière vague de réorganisation des conférences, les écoles délaissant les rivalités historiques et les empreintes géographiques pour se tourner vers des ligues avec des contrats de télévision qui rapportent plus d’argent (c’est-à-dire : Washington, Oregon, USC, UCLA, Texas, Oklahoma, etc.).

Les raisons qui motivent la création des écoles G5 ne sont pas uniquement financières.

Malgré la perte de 10 de ses écoles, la Pac-12 compte sur sa marque, ses studios de réseau et ses créneaux horaires dans les fuseaux horaires occidentaux pour obtenir des contrats de sponsoring, des revenus supplémentaires et des fenêtres de diffusion télévisées libres. On pense également que la conférence se démarquera si elle acquiert ses cibles principales dans l’AAC – non pas en tant que sixième ligue d’un nouveau groupe des six, mais en tant que conférence autonome située dans un ordre hiérarchique entre le groupe des cinq et l’ACC et le Big 12.

Il s’agit de vendre l’accès aux éliminatoires du football universitaire : Remportez cette ligue et, la plupart du temps, vous obtiendrez votre cinquième qualification automatique pour le CFP.

Il s’agit également, peut-être à terme, de vendre davantage de distribution à partir du CFP : La Pac-12 pourrait-elle prétendre obtenir une plus grande part de l’argent que les pays du Groupe des Cinq ?

Le basket-ball n’est pas une priorité. Memphis pourrait rejoindre une ligue avec San Diego State, une puissance montante du basket-ball qui s’est qualifiée pour deux Sweet 16 consécutifs et pour le match pour le titre de 2023. Les Tigers pourraient éventuellement avoir d’autres partenaires de ligue centrés sur le basket-ball dans la Pac-12 également, comme Gonzaga – qui devrait être une cible de la Pac-12.

Si Memphis va vers l’ouest et que les autres suivent, l’AAC devra chercher des remplaçants. Qu’il perde des équipes ou non, le commissaire Tim Pernetti pourrait faire entrer dans la ligue Air Force, une école avec laquelle il est en négociations sérieuses depuis plus d’une semaine. Rien n’est imminent avec les Falcons (l’un des problèmes ici : les sports olympiques itinérants). De plus, Air Force a d’autres options (nous y reviendrons également plus tard).

Les remplaçants sont susceptibles de provenir de la Sun Belt ou de la Conference USA, deux ligues qui offrent à leurs écoles environ un tiers des revenus distribués (1,5 à 3 millions de dollars) par rapport à l’AAC. Financièrement, cela serait intéressant pour James Madison, Liberty, Texas State ou toute autre équipe ciblée.

Le fait que Memphis (et les autres) aillent vers l’ouest a également un impact sur une autre ligue : la Mountain West, qui s’efforce de consolider ses membres actuels avec un accord à plus long terme tout en recherchant des écoles d’expansion. Les trois écoles de l’AAC qui s’en vont vers l’ouest élimineraient probablement la possibilité d’un nouveau braconnage de la Mountain West par la Pac-12 (hum : UNLV, Air Force et Utah State).

Cela ouvre la voie à la commissaire Gloria Nevarez pour reconstruire la ligue avec des programmes comme l’UTEP, New Mexico State et peut-être des programmes FCS comme Tarleton State au Texas ou ceux des Dakotas (notamment North Dakota State).

Les présidents de la Mountain West Conference ont accordé à Nevarez l’autorité plus tôt cette semaine pour négocier avec les cibles d’expansion. Cependant, de la part de ses membres, elle a probablement besoin d’un engagement à long terme pour consolider le terrain. Pourquoi l’UNLV et l’Air Force accepteraient-elles une telle offre si une meilleure offre pouvait venir de la Pac-12 et/ou de l’AAC ?

La répartition des revenus du MWC est d’environ 5 à 6 millions de dollars, soit environ les deux tiers de l’AAC et une fraction des projections du Pac-12. Le MWC pourrait-il répartir l’argent de manière inégale, en accordant davantage d’argent à l’UNLV et à l’Air Force, à condition qu’elles restent dans la conférence ? Bien sûr.

Cela fonctionnera-t-il ? Cela n’aura peut-être aucune importance si une école du Tennessee décide de rester dans l’Est.

Et si Memphis n’allait pas vers l’ouest ?

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles Memphis ne le ferait pas.

Les frais de déplacement supplémentaires estimés pour les écoles AAC qui souhaitent concourir dans la Pac-12 peuvent atteindre 2 millions de dollars par an. Les chiffres de valeur médiatique projetés par la Pac-12 suscitent également un certain scepticisme. Les discussions avec les réseaux n’en sont qu’à leurs débuts. Il ne s’agit là que de projections.

« C’est un risque », a déclaré un administrateur du MWC. « Vous prenez des risques. »

Cela va au-delà de l’argent de la télévision, de la visibilité à la télévision. L’AAC est diffusée à l’échelle nationale dans le cadre d’un accord à long terme avec ESPN. Avec qui la Pac-12 conclura-t-elle un accord ? FOX ? ESPN ? Un streamer comme Amazon ou Apple ? Qu’en est-il de The CW ou de TNT ? Ce sont des questions qui méritent d’être posées si vous entrez dans une ligue sans avoir obtenu de droits de télévision.

Une autre question : est-ce que cela vous rapproche d’une conférence sur le pouvoir ?

Depuis des années, les écoles du Groupe des Cinq se bousculent pour atteindre le niveau des conférences les plus puissantes. Plus récemment, SMU, Houston, Cincinnati, BYU et UCF ont fait le saut vers les rangs supérieurs, où une plus grande puissance de marque apporte prestige et richesse. L’argent et la marque n’ont jamais été aussi importants qu’aujourd’hui, alors que l’affaire de règlement de la Chambre des représentants est sur le point d’inaugurer un modèle de partage des revenus susceptible de diviser encore davantage les riches et les pauvres.

Abonnez-vous à College Football Enquirer sur Podcasts Apple, Spotify, YouTube ou où que vous écoutiez.

Pour les trois membres de l’AAC (Memphis, USF et Tulane), l’ACC est une ligue à laquelle il est particulièrement désireux de s’inscrire. Dans les sept prochaines années, ils pourraient avoir cette chance si les grandes marques de l’ACC trouvent une solution (un raccourcissement de la durée d’octroi des droits ou une sortie légale autour de celle-ci).

Memphis devrait-elle se diriger vers l’ouest puis revenir vers l’est en 2031 ? Ou rester à l’est et aller encore plus à l’est en 2031 ?

Cependant, parmi toutes les raisons qui s’opposent à ce changement, les frais de sortie de l’AAC sont les plus importants. Ces frais s’élèvent à 10 millions de dollars et obligent les membres à donner un préavis de départ de 27 mois. Le hic, c’est que si une école quitte l’établissement avant 27 mois, les frais augmentent jusqu’à un montant négocié.

Un précédent a été créé. SMU a accepté de payer des frais de 25 millions de dollars, ont indiqué plusieurs sources à Yahoo Sports.

Est-ce quelque chose que le Pac-12 peut couvrir ?

La conférence dispose de plus de 100 millions de dollars de nouveaux revenus grâce à l’implosion de la ligue – contrats de bowl, distribution des CFP et unités de tournois NCAA – mais elle utilise une grande partie de ces fonds à des fins opérationnelles, ont déclaré les responsables de la Pac-12.

L’USF a ses propres raisons de s’opposer à un déménagement qui l’amènerait littéralement à traverser le pays. La distance entre Tampa et Pullman, Washington, est de près de 4800 kilomètres. Et Tulane a ses propres prouesses académiques et sa réputation à prendre en compte.

Si Memphis reste dans l’Est, cela pourrait sérieusement handicaper la MWC. La Pac-12 devrait probablement se tourner vers UNLV, Air Force et Utah State, trois programmes qui ont vu ou verront bientôt la présentation de la ligue aux membres en expansion.

Et il y a aussi l’UTSA. Vous vous souvenez à quel point la situation financière de l’UTSA est différente de celle des autres clubs de l’AAC ? En tant que nouveau membre de la ligue, les Roadrunners reçoivent toujours une part partielle d’environ 3 à 4 millions de dollars de distribution annuelle.

Et qu’en est-il de Rice ? Les Owls, également nouveaux dans l’AAC et recevant une part partielle, sont attrayants d’un point de vue académique pour les présidents d’université de Pac-12 qui croient qu’un jour (peut-être en 2031 ?) Stanford et Cal reviendront dans leur ligue. Un vœu pieux ? Probablement.

Mais avant que tout cela n’arrive, avant que tout cela n’arrive, avant que l’Air Force ne prenne sa décision, avant que le Pac-12 n’envoie des invitations officielles, peut-être même avant que le MWC n’ajoute ses propres membres, une décision appartient à une université de l’ouest du Tennessee.

Le temps est également un facteur essentiel.

La Pac-12 a hâte de recruter de nouveaux membres. Le Mountain West tente à la hâte de sécuriser ses écoles existantes. Et l’Américain veut connaître une réponse à cette question vexante.

Est-ce que tu vas vers l’ouest ?