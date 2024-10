Vers la renaturalisation des espaces urbains : comment les projets de 08014 arquitectura récupèrent les rues de Barcelone

Place du Jardin de Rocafort / 08014 architecture. Image © Pol Viladoms

Qu’est-ce que la renaturalisation urbaine ? Comment réintégrer la nature dans l’environnement urbain ? Avec un accès de plus en plus limité de la population à la nature et une exposition croissante aux risques environnementaux tels que le bruit ou la pollution de l’air, la rareté des ressources, le changement climatique, etc., le développement d’espaces « renaturalisés » dans les villes est considéré comme un outil capable d’améliorer la qualité. de vie des citoyens et concevoir des espaces de rassemblement, de repos et de loisirs pour le bien commun, tout en équilibrant le développement urbain avec la biodiversité et les bénéfices des écosystèmes. L’un des nombreux cabinets d’architecture impliqués dans ce concept est 08014 arquitectura, basé à Barcelone, qui, à travers ses projets Plaza-jardín Rocafort et Paseo Comte D’Ègara, vise à revitaliser certaines zones urbaines, en accordant une attention particulière à l’amélioration de la qualité de vie. pour les citoyens et leur lien avec l’environnement naturel.

Actuellement, plus de 50 % de la population mondiale vit dans des villes, et cette tendance devrait continuer à s’accentuer. Selon le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, Selon les projections, 68 % de la population vivra dans des zones urbaines d’ici 2050. La question est la suivante : le développement actuel des espaces verts dans les villes suit-il le rythme de la croissance démographique mondiale ?

Place du Jardin de Rocafort / 08014 architecture. Image © Pol Viladoms

Selon le Organisation mondiale de la santé (OMS)il est recommandé de prévoir un espace vert à environ 300 mètres en ligne droite de chaque résidence. Cependant, seulement 27 % des villes dans le monde disposent d’un niveau d’espaces verts modéré ou élevé, selon les informations recueillies par Le compte à rebours du Lancet. Le Institut de Barcelone pour la santé mondiale (ISGlobal) a confirmé que vivre à proximité d’espaces verts offre de nombreux avantages pour la santé, tant pour les adultes en réduisant le stress, en augmentant l’espérance de vie et en ralentissant le déclin physique, que pour les enfants en améliorant la capacité d’attention, le développement émotionnel et le comportement.

Place du Jardin de Rocafort / 08014 architecture. Image © Pol Viladoms

De plus, renforcer le rôle de la nature dans les villes et placer la santé et le bien-être au centre de la conception urbaine contribue à promouvoir des environnements plus sains et plus durables. La renaturalisation urbaine contribue à réduire la pollution atmosphérique et sonore, ainsi que l’effet d’îlot de chaleur, et atténue le réchauffement urbain. Fournir des habitats naturels aux espèces de flore et de faune locales en milieu urbain enrichit la diversité biologique des villes et peut restaurer les écosystèmes endommagés. En plus de contribuer au bien-être mental et physique des résidents, cela encourage également leur interaction et leur participation aux activités communautaires.

Passeig Comte d’Ègara / 08014 architecture. Image © Pol Viladoms

Le studio d’architecture 08014, composé d’Adrià Guardiet et Sandra Torres, concentre son attention sur le développement d’une architecture qui équilibre les besoins de chaque projet avec la relation entre architecture, ville et territoire, espaces intermédiaires, structures flexibles et conception bioclimatique. Récemment, ils ont développé deux projets d’espaces publics visant à revitaliser et renaturaliser certaines zones urbaines. Ces projets intègrent des solutions telles que des trottoirs qui réutilisent et récupèrent des matériaux comme les pavés cachés sous l’asphalte, ainsi que des traitements de drainage qui rétablissent les cycles naturels de l’eau et améliorent les niveaux des aquifères.

L’avant et l’après du Garden Square de Rocafort

Place du Jardin de Rocafort / 08014 architecture. Image © Pol Viladoms

Le projet de réurbanisation de l’intersection des rues Consell de Cent et Rocafort à Barcelone transforme un espace auparavant dominé par les voitures et principalement dédié aux activités économiques en une place-jardin, un espace piétonnier, accessible, inclusif et sûr, ainsi qu’en espace vert. , biodiversifié, sain, perméable et ombragé.

Etat antérieur de l’actuelle Place du Jardin de Rocafort. Image © Pol Viladoms

Le projet fait partie du Plan Ejes Verdes, qui proposait la piétonnisation et la renaturalisation d’une rue sur trois dans le quartier de l’Eixample à Barcelone, visant à transformer 21 rues en axes verts et 21 carrefours en places d’ici dix ans. Cependant, après avoir achevé les travaux sur 4 axes et 4 places, le projet a été suspendu en 2023.

Place du Jardin de Rocafort / 08014 architecture. Image © Pol Viladoms

La proposition de 08014 arquitectura est née d’une action de déconstruction, démolissant une surface de 31x28m pour transformer l’espace en un environnement naturalisé avec un sol perméable et une grande variété d’espèces végétales. La zone centrale est formée de six parterres de fleurs végétalisés de différentes strates, ainsi que de six allées de gravier qui convergent au cœur de la place. La conception cherche à connecter et à isoler la transition entre l’espace central ouvert et le périmètre de la place, où les chemins assurent la continuité des flux urbains tandis que les parterres de fleurs créent une limite végétale qui reconnaît l’ordre statique de la place et renforce le contraste entre l’environnement naturalisé. centre et le périmètre urbanisé.

État précédent de la croix des rues Consell de Cent et Rocafort. Image Cortesía de 08014 arquitectura (Adrià Guardiet, Sandra Torres)

Propuesta. Place-jardin Rocafort / 08014 architecture. Image Cortesía de 08014 arquitectura (Adrià Guardiet, Sandra Torres)

Plus de 30 espèces végétales ont été sélectionnées pour répondre aux besoins en eau et au soleil, capter le CO2, améliorer la biodiversité, occuper différentes strates, offrir une variété de couleurs et alterner en hauteur, en diamètre de canopée et en périodes de floraison. Près de la moitié de l’eau de pluie collectée par la place s’infiltre dans le sous-sol, soit par les parterres de fleurs, soit par des puits d’infiltration situés dans les zones basses, contribuant ainsi à restaurer le cycle naturel de l’eau et à améliorer les niveaux des aquifères. Cette transformation se traduit par une augmentation de près de 50 % de l’espace piétonnier, une augmentation de 25 % des zones perméables et végétalisées et un doublement du nombre d’arbres, boostant significativement la biodiversité.

L’avant et l’après du Passeig Comte D’Égara

Passeig Comte d’Ègara / 08014 architecture. Image © Pol Viladoms

Dans l’un des principaux axes urbains de Terrassa, le projet Passeig Comte D’Ègara se déroule le long d’un segment de rue d’environ 125 mètres de long et 15 mètres de large, consolidant une « place-rue » divisée en deux bandes : une circulatoire avec priorité aux piétons et un autre servant de transition entre la rue et les jardins, comportant des parterres de fleurs et des bancs pour briser la linéarité de la rue et créer des espaces d’interaction sociale.

Images historiques du quartier Passeig Comte d’Ègara. Image © Pol Viladoms

En intégration avec le projet d’extension de la zone piétonne du centre urbain, la proposition vise à calmer la circulation, à améliorer la connectivité avec les jardins et à créer des espaces de socialisation de voisinage. L’objectif est ainsi de renforcer le lien entre la rue et les jardins en dissolvant leurs frontières grâce à un espace public partagé de coexistence. La continuité de l’axe urbain Portal de Sant Roc – Escuela Industrial est renforcée par la suppression de certains obstacles, la réorganisation des terrasses des bars et la construction d’escaliers pour combler le dénivelé entre les jardins et la rue.

Passeig Comte d’Ègara / 08014 architecture. Image © Pol Viladoms

L’utilisation de la céramique prédomine dans le projet, cherchant à créer un lien avec le passé industriel de la ville. Des éléments patrimoniaux sont incorporés, comme une ancienne fontaine transformée en parterre de fleurs, des bancs de pierre récupérés dans les jardins et des pavés cachés sous l’asphalte depuis des décennies. De plus, ils ont choisi de renaturaliser l’espace public avec des arbres et de la végétation, en augmentant les surfaces perméables pour contribuer à restaurer le cycle naturel de l’eau et à améliorer les niveaux des aquifères, à l’instar de ce qu’ils ont développé dans le jardin de Rocafort. Les émissions de CO2 associées à l’urbanisation de Passeig ont été limitées grâce à des solutions techniques et des matériaux, tels que la fabrication de toutes les céramiques du projet dans des fours à biogaz, le recyclage des granulats des fondations en béton et la réutilisation d’une partie du matériau de base existant pendant que le reste était fabriqué. à partir de granulats recyclés.

État précédent du Passeig Comte d’Égara. Image Cortesía de 08014 arquitectura (Adrià Guardiet, Sandra Torres)

Passeig Comte d’Ègara / 08014 architecture. Image Cortesía de 08014 arquitectura (Adrià Guardiet, Sandra Torres)

