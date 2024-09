Vers la modulation des tarifs résidentiels d’électricité au Québec dès 2026

Le gouvernement ouvre la voie à la modulation des tarifs résidentiels d’électricité à compter de 2026 pour réduire la consommation d’électricité dans les périodes de pointe.

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, a déposé jeudi le projet de loi 69, qui assure « la gouvernance responsable des ressources énergétiques ».

Cette réforme, particulièrement attendue, prévoit notamment que la Régie de l’énergie fixe, pour le 1euh avril 2026, « un ou plusieurs tarifs » d’électricité pour ses clients résidentiels « de manière à favoriser la diminution de la consommation d’électricité en période de pointe ». Dans ce contexte, elle « pourrait » donc, si elle le souhaite, imposer une tarification dynamique de l’électricité, a convenu le ministre Fitzgibbon.

« La loi permet à la Régie d’avoir un plus grand rôle à jouer dans la modulation, clairement », a indiqué l’élu de la Coalition avenir Québec, qui souhaite toutefois « forcer le débat » avant tout.

Il n’y aura pas de choc tarifaire… à court terme

Dans son projet de loi, le ministre a inscrit sa volonté que la Régie de l’énergie tienne compte des « préoccupations économiques, sociales et environnementales » du gouvernement dans ses décisions. Si elle devait d’ici 2026 augmenter ses tarifs au-delà de 3 % ou de l’inflation, le gouvernement comblerait l’écart par le biais d’un fonds d’aide, que le projet de loi vise à créer. Combien coûtera cette mesure ? « Ça pouvait être n’importe où entre 100 millions et 200, 300 millions par année, mais ces modélisations ne sont pas pertinentes pour la discussion aujourd’hui », a répondu M. Fitzgibbon jeudi.

Quoi qu’il en soit, en agissant ainsi, Québec s’éloigne des intentions du premier ministre François Legault, qui avait affirmé vouloir limiter « à jamais » la hausse des coûts pour le consommateur. En conférence de presse, le ministre de l’Énergie a tenu à rassurer ceux qui craignent une augmentation colossale des coûts de consommation d’électricité domestique et commerciale.

« Ça n’arrivera pas, at-il dit. Il n’y aura pas de choc tarifaire… à court terme. » En revanche, « c’est clair : quand on se projette dans 10, 15 ans, l’addition de production va faire en sorte que les tarifs vont augmenter ».

Coup de barre pour le privé

Comme M. Fitzgibbon l’avait déjà laissé entendre, le projet de loi confie par ailleurs aux producteurs privés d’électricité le droit de distribuer leurs surplus d’énergie à un autre client situé « sur un emplacement adjacent [à leur] site de production ».

En procédant ainsi, le ministre caquiste entend rendre plus flexible la vente d’électricité par des entreprises comme TES Canada, qui construira à Shawinigan une usine de production d’hydrogène « vert » alimentée par ses propres éoliennes. « Il est hors de question de privatiser ou de dénationaliser quoi que ce soit, at-il déclaré pour relativiser les choses, jeudi. Le projet de loi ne fait pas ça. »

Dans le même ordre d’idée, la réforme énergétique du ministre Fitzgibbon prévoit autoriser Hydro-Québec à se départir davantage de ses centrales hydroélectriques au profit de petits intervenants, comme les municipalités ou les communautés autochtones. Si le projet de loi est adopté tel quel, la société d’État aura le droit de louer des installations hydroélectriques d’une capacité allant jusqu’à 100 mégawatts.

M. Fitzgibbon souhaite ainsi qu’Hydro « focalise sur les gros projets » de barrages en laissant le contrôle des moyennes et des petites centrales à d’autres.

Le projet de loi confie également au ministre la tâche d’établir et de mettre en oeuvre un plan de gestion intégré des ressources, sorte de feuille de route pour l’atteinte des objectifs de carboneutralité en 2050. Le plan devra être soumis à l’ approbation du gouvernement au plus tard le 1euh avril 2026, conformément au projet de loi.

Le ministre a dit vouloir déposer le plan « dans un an ». « Nous allons, à travers le plan, expliquer à la population : voici le coût de la décarbonation. Qui va payer pour ça ? Les entreprises ? Les commerces ? Le résidentiel ? Le gouvernement ? Hydro-Québec ? C’est un débat qu’il faut… qu’on doit avoir », a-t-il souligné.

Mission et gouvernance d’Hydro-Québec

Le projet de loi 69 vise également à retirer l’obligation, pour Hydro-Québec, de procéder par appels d’offres pour ses contrats d’approvisionnement en électricité.

« Ça prend 101 semaines, en gros, aujourd’hui, [entre le moment où] on dit « on veut un appel d’offres » [et celui où] on peut brancher. Alors, c’est très long. On veut réduire ça au moins de moitié », a expliqué M. Fitzgibbon.

Sa réforme modifie également la mission d’Hydro-Québec, abaisse le nombre de membres de son conseil d’administration et en change la composition. Dans une vidéo qui s’ouvre sur des images du ministre Fitzgibbon remplissant son lave-vaisselle, l’élu s’est félicité de proposer des « changements importants pour le secteur de l’énergie au Québec. Présentement, c’est trop lent, c’est trop long et ce n’est pas adapté au contexte actuel », at-il dit.

« Il faut être plus agile pour augmenter la production d’énergie propre. On veut aussi un plan clair pour les dix-huitièmes décennies. Ça va nous permettre d’être plus efficaces : on veut plus d’éoliennes, plus de solaire et des nouveaux barrages. »

