Vers la Lune – Le New York Times

Les responsables de la NASA veulent qu’Orion soit dans l’espace lointain pendant un certain temps pour s’assurer que rien de bizarre ne se produise à cause des radiations. Et la dernière grande chose qu’ils veulent tester est le bouclier thermique. Ils reviennent à une vitesse très élevée, et ils veulent vérifier que le bouclier thermique survit à la rentrée.

La prochaine mission, Artemis II, prévue pour 2024, verra un équipage de quatre personnes voler vers la lune mais pas atterrir. Si vous faites tout ce chemin, n’est-ce pas frustrant de ne pas atterrir ?

Oui, mais vous voulez vous assurer que les systèmes de survie fonctionnent correctement. Et deuxièmement, selon le plan, l’atterrisseur ne sera pas prêt d’ici là. C’est vraiment compliqué, et vous ne voulez pas risquer des vies inutilement.

La mission Artemis III qui va enfin remettre les humains à la surface, dont la première femme et la première personne de couleur, sera en, quoi, 2025, si tout se passe parfaitement ? Ou est-ce un étirement?

C’est énorme. Des experts extérieurs disent que 2028 serait le plus tôt. Il est très optimiste qu’ils puissent retirer Artemis II en 2024.

Vous avez étudié la physique à Princeton et plus tard obtenu une maîtrise en physique, travaillé dans un centre de calcul intensif et travaillé sur un doctorat, mais l’avez abandonné pour vous lancer dans le journalisme. Pourquoi?

Je n’étais pas si bon physicien. Pendant mes études supérieures, j’ai passé un été dans un programme du San Francisco Chronicle où des étudiants diplômés travaillaient pour améliorer la communication entre scientifiques et journalistes, et j’ai réalisé que c’était plus amusant que de faire de la science.