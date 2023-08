Vers Finity et au-delà : le nouveau jeu de réflexion Finity rejoint Apple Arcade

Le nouveau jeu d’Apple Arcade est Finiun jeu de puzzle réinventé qui reprend des éléments classiques des échecs, de Tetris et des jeux de match-trois comme Candy Crush.

Le nouveau jeu s’inspire des jeux de réflexion traditionnels et le met à niveau vers une nouvelle expérience numérique. Vous utilisez un nombre limité de mouvements pour guider un « serpent » à travers des colonnes et des rangées de tuiles colorées afin de faire correspondre trois tuiles de même couleur. Il existe deux versions : le mode classique, dans lequel vous concourez pour le meilleur temps, et le mode Tempo, dans lequel vous jouez à un rythme plus détendu avec de la musique en fond sonore.

Apple affirme que ce jeu minimaliste combine « l’habileté et la complexité des échecs, la relecture et le flux infinis de Tetris, et les retours très satisfaisants du genre match-trois ».

Finity est le deuxième jeu du créateur Seabaa à être inclus sur Apple Arcade, après la sortie en 2015 de son jeu de tir multijoueur Dual.

Si vous disposez d’un abonnement à Apple Arcade, le jeu est disponible en téléchargement dès maintenant. Finity est disponible sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac. Vous pouvez jouer à ce jeu, et à bien d’autres, dans Apple Arcade pour 5 $ par mois, ou 60 $ par an. Vous pouvez également essayer Apple Arcade gratuitement pendant un mois lors de votre première inscription, ou bénéficier d’un essai gratuit de trois mois à chaque fois que vous achetez un nouvel appareil Apple. Pour accéder à Apple Arcade, ouvrez l’App Store sur votre appareil iOS et appuyez sur le joystick dans la barre de menu.