ENGLEWOOD, Colorado: Dans une oreille se trouve sa sauvegarde. Dans l’autre, son patron.

Drew Lock a brouillé pour seulement 4 verges dimanche, mais il a fait un pas de géant pour prouver au quart-arrière de Denver de l’avenir.

Maîtrisant ses tendances audacieuses, Lock a fait preuve de patience et de sang-froid en séparant les Panthers de la Caroline lors de la victoire 32-27 de Denver dans laquelle il a lancé 280 verges et quatre meilleurs touchés en carrière sur 21 passes sur 27. C’était son premier match sans interception depuis septembre.

Le quart-arrière le plus productif de la NFL le week-end dernier n’était pas Aaron Rodgers, Patrick Mahomes, Russell Wilson, Tom Brady ou Philip Rivers.

C’était Lock, dont l’énorme note de 149,5 passeurs était la troisième plus élevée de l’histoire de la franchise, juste derrière deux hommes nommés Peyton Manning et John Elway.

Lock et les Broncos (5-8) avaient cruellement besoin d’un rebond comme celui-ci. Hed a lancé des interceptions en huit matchs consécutifs depuis son retour d’une entorse à l’épaule droite qui l’a mis à l’écart pendant trois semaines. Il a raté un autre match pour ne pas porter de masque autour d’un autre quart-arrière qui a ensuite été testé positif pour COVID-19[feminine.

Et il est entré dans la semaine 14 avec seulement neuf lancers de touché et 13 interceptions au sommet de l’AFC.

Dimanche, ce n’était pas le Pistolero impétueux et paniqué qui se jetait profondément dans la couverture, mais un quart-arrière calme et rassemblé utilisant une série de bousculades, d’écrans et de vérifications à ses demis de course et à ses bouts serrés pour mettre en place des hausses de 37 et 49 verges à recrue KJ Hamler.

Il s’agissait simplement de mon entrée et de mon travail », a déclaré Lock. Sachant que si je ne fais que jouer à mon jeu et que je le laisse venir à moi, alors les gros viendront.

Lock a déclaré que le remplaçant Brett Rypien l’avertissait chaque semaine de préparer le long ballon en le plongeant d’abord et en le plongeant dans le champ. C’est le même message qu’il a entendu d’Elway, le QB du Hall of Fame des Broncos devenu directeur général, qui était aussi souvent trop agressif au début de sa carrière de joueur.

Oui, il m’a prêché de simplement faire votre travail et de ne pas essayer de forcer quoi que ce soit, a déclaré Lock. Une fois que vous le forcez, ce sont ceux que vous voulez récupérer. … Il s’agit d’être calme et concentré dans ces jeux. C’est quand vous prenez les bonnes décisions, et j’ai été prêché un peu ici ces dernières semaines.

L’entraîneur Vic Fangio s’attend à voir le quart-arrière au tempérament égal et non l’excitable ces trois prochaines semaines.

Lorsqu’on lui a demandé si Lock devait finir en force pour entrer en 2021 en tant que titulaire, Fangio a déclaré: Eh bien, je pense que tout le monde est toujours évalué chaque semaine. De toute évidence, nous nous sommes beaucoup engagés envers Drew ici. Nous voulons le voir continuer à s’améliorer et nous étions optimistes et prévoyons qu’il le fera.

CE QUI FONCTIONNE

Verrouille la chimie avec ses bouts serrés, même avec Noah Fant malade dans les vestiaires après une seule série. Troy Fumagalli a eu un meilleur quatre attrapés de la saison pour 53 verges, et Nick Vannett a eu quatre réceptions pour 20 verges et son premier TD.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Les Broncos ont perdu Duke Dawson et Kevin Tolliver II aux larmes de l’ACL dimanche, ce qui signifie qu’ils ont maintenant perdu cinq demi de coin, dont Bryce Callahan (pied), AJ Bouye, qui purge une suspension de six matchs PED, et la recrue Essang Bassey (ACL).

STOCKER

DB Will Parks a eu six plaqués et un sac tout en jouant 81% des clichés à son retour à Denver après avoir été réclamé des dispenses des Eagles.

Le retour de botté de 83 verges de PR Deontae Spencers a marqué son premier TD NFL et il est venu à son retour d’un combat avec COVID-19[feminine .

OC Pat Shurmur a réalisé sa meilleure performance de jeu de la saison.

STOCK EN BAS

K Brandon McManus a raté deux points supplémentaires et a vu un PAT réussi effacé lorsque Fangio a retiré le point du tableau après une pénalité des Panthers et a tenté sans succès pour 2.

Brandon McManus a sucé aujourd’hui, a tweeté nul autre que Brandon McManus par la suite.

Un jour plus tard, le tweet de McManus était beaucoup plus sérieux. Il a dit, j’irai sur la liste Réserve / COVID-19 en raison d’un contact étroit à l’extérieur du bâtiment. Prévoyez toujours de jouer samedi.

Il devra tester négatif cinq jours de suite pour rejoindre l’équipe. Sinon, les Broncos se tourneraient vers Taylor Russolino, le botteur d’urgence qu’ils ont signé à leur équipe d’entraînement le jour après avoir été forcés de jouer les Saints sans aucun de leurs quatre quarts à cause de COVID-19[feminine . Russollino a fait 9 des 10 tentatives de panier avec les BattleHawks de St. Louis de la XFL plus tôt cette année avec un long de 58 verges.

BLESSÉ

LT Garett Bolles (maladie), qui a raté un départ pour la première fois de sa carrière de quatre ans, et Fant a réussi leur coronavirus tests lundi et a volé de retour à Denver sur un vol charter organisé par l’équipe.

NUMÉROS CLÉS

1 ballon de jeu pour DC Ed Donatell suite à son retour d’un combat avec le coronavirus cela l’a mis à l’écart pendant six semaines.

PROCHAINES ÉTAPES

Les Broncos ont besoin de plus de la même chose en attaque la semaine prochaine contre Buffalo et ils ont eu de bonnes nouvelles lundi lorsque l’affaire du RB Melvin Gordons DUI a été reportée au 14 janvier, ce qui signifie qu’il ne purgera pas une suspension de trois matchs de la NFL ce mois-ci comme cela avait été anticipé.

Suivez Arnie Melendrez Stapleton sur Twitter: https://twitter.com/arniestapleton

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL