Verrouillé de Facebook ? Il y a une nouvelle bouée de sauvetage pour vous

Facebook a testé une fonctionnalité de chat en direct pour aider les utilisateurs dont l’accès à leurs comptes est verrouillé. Maintenant, le réseau social prévoit d’offrir l’option dans plus de pays.

Guy Rosen, responsable de la sécurité de l’information chez la société mère de Facebook, Meta, a déclaré lors d’un appel à la presse que le réseau social avait vu des “résultats positifs” de l’expérience. En octobre, le réseau social a proposé l’outil de chat en direct à plus d’un million de personnes, a-t-il déclaré. Les utilisateurs de Facebook peuvent se voir refuser l’accès à leur compte pour diverses raisons, telles qu’une activité inhabituelle ou la violation des règles du réseau social concernant la publication de contenu non autorisé sur la plate-forme.

Facebook teste une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de discuter en direct en anglais avec un agent depuis décembre 2021. La société a déployé l’expérience dans neuf pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, l’Australie, le Canada, le Nigéria, les Philippines et le Bangladesh. et le Pakistan. Rosen a déclaré que la société prévoyait de tester l’outil dans plus de 30 pays et que certains utilisateurs verraient l’option lorsqu’ils suivraient les étapes pour récupérer leur compte. Facebook n’a pas précisé combien d’utilisateurs feront partie de l’expérience élargie.

L’expérience est un exemple de la façon dont Facebook se concentre davantage sur le service client. Les utilisateurs de Facebook se plaignent depuis longtemps de la difficulté de se connecter avec un employé de l’entreprise, en particulier lorsqu’ils sont bloqués sur leur compte. Facebook a commencé à créer une division de service client pour aider les utilisateurs dont les comptes ou les publications ont été supprimés de manière inattendue, Bloomberg rapporté en août. Meta, propriétaire du service photo Instagram, a également lancé un page où les utilisateurs peuvent demander de l’aide si leur compte a été piraté ou désactivé.

Alors que Facebook cherche des moyens d’offrir un service client à ses près de 3 milliards d’utilisateurs actifs mensuels, le réseau social doit également équilibrer les risques de sécurité. Les escrocs ont fait semblant d’être Service client Facebook autrefois. Les pirates se faisant passer pour des utilisateurs de Facebook pourraient également essayer de duper les agents du service client pour retrouver l’accès aux comptes qu’ils ont pris en charge.

“C’est un domaine très important pour nous et quelque chose que nous construisons avec soin”, a déclaré Rosen.

Une étape que les utilisateurs de Facebook peuvent prendre consiste à mettre à jour toutes les informations de contact telles que leur adresse e-mail et leurs numéros de téléphone, a-t-il déclaré. Les utilisateurs de Facebook sont deux fois plus susceptibles de récupérer leurs comptes si ces informations sont à jour, a déclaré Rosen.

Mais les pirates essaieront également de s’introduire dans les comptes de médias sociaux via des plateformes extérieures à Facebook, telles que les e-mails. En 2023, a déclaré Rosen, Facebook s’attend à une augmentation des “tentatives de ciblage hors plateforme” pour compromettre les comptes de médias sociaux.