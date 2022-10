Verrouillages COVID liés à la baisse des taux de natalité à travers l’Europe | Nouvelles du Royaume-Uni

Le nombre de bébés nés en janvier 2021 a chuté par rapport aux années précédentes en raison des problèmes de santé liés au COVID-19.

Les pays avec les fermetures les plus strictes au début de 2020 et les unités de soins intensifs surchargées ont connu les plus fortes baisses des naissances vivantes 9 à 10 mois plus tard, selon des scientifiques suisses.

Le Dr Leo Pomar, premier auteur de l’étude et sage-femme échographiste à l’hôpital universitaire de Lausanne, en Suisse, a déclaré: “La baisse des naissances neuf mois après le début de la pandémie semble être plus fréquente dans les pays où les systèmes de santé étaient en difficulté et la capacité dans les hôpitaux a été dépassé.”

“Cela a conduit à des confinements et à des mesures de distanciation sociale pour tenter de contenir la pandémie”, a expliqué le Dr Pomar.

“Plus les confinements sont longs, moins il y a de grossesses au cours de cette période, même dans les pays qui ne sont pas gravement touchés par la pandémie.”

Les naissances vivantes en Angleterre et au Pays de Galles ont diminué de 13 % en janvier 2021, par rapport à 2018 et 2019, et en Écosse, elles ont chuté de 14 %.

Les pays qui ont connu la plus forte réduction des naissances vivantes sont la Lituanie (28 %) et la Roumanie (23 %).

Les chercheurs ont découvert que la Suède, qui n’avait pas de confinement, n’a pas connu de baisse des naissances vivantes, malgré un nombre élevé de décès dus à la pandémie.

La durée des confinements était le seul facteur de liaison que l’équipe a trouvé associé à la baisse des naissances vivantes en janvier 2021, par rapport à janvier 2019 et janvier 2018.

Le Dr Pomar a commenté : « L’association que nous avons trouvée avec la durée des fermetures peut refléter un phénomène beaucoup plus complexe, dans la mesure où les fermetures sont des décisions gouvernementales utilisées en dernier recours pour contenir une pandémie.

“La durée du confinement a un impact direct sur les couples.”

Bien que les taux de natalité aient maintenant connu une résurgence, les recherches montrent que mars 2021 a été le seul mois enregistré à avoir un taux de natalité à un niveau similaire au taux moyen avant la pandémie.

Ce rebond n’est toujours pas suffisant pour compenser la baisse de la natalité en janvier 2021.

Le Dr Pomar a déclaré: “Le fait que le rebond des naissances ne semble pas compenser la baisse de janvier 2021 pourrait avoir des conséquences à long terme sur la démographie, en particulier en Europe occidentale où les populations vieillissent.”

Christian De Geyter, rédacteur en chef adjoint de Human Reproduction et professeur à l’Université de Bâle, en Suisse, a déclaré que les données sur l’impact des confinements sur les couples recherchant un traitement de fertilité ne sont pas encore disponibles.

Le professeur De Geyter, qui n’a pas participé à l’étude, a commenté : “Ces observations sont importantes car elles montrent que le comportement reproducteur humain, comme en témoignent le nombre de naissances vivantes, change lors d’événements dramatiques, d’épidémies et de crises mondiales.”